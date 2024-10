Luca Ziliani di 16 anni scomparso da Monticello Brianza, ricerche in corso a Milano: gli appelli della madre

Giornate di apprensione. La notte tra il 10 e l’11 ottobre Luca Ziliani, ragazzo di 16 anni, è scomparso da Monticello Brianza, in provincia di Lecco. Sono scattate le ricerche nei comuni limitrofi, ma nelle ultime ore sarebbe stato ripreso da una telecamera della stazione di Merate mentre saliva su un treno diretto a Milano. L’appello sui social della madre.

Luca Ziliani è scomparso la notte tra il 10 e l’11 ottobre.

Occhi verdi e capelli castani, è altro 178 centimetri e pesa circa 65 chilogrammi.

Fonte foto: Facebook Alberto Rossi Il video-appello della madre pubblicato su Facebook

Al momento della sparizione indossava una felpa nera con un cappuccio, neri anche i pantaloni, scarpe verdi modello Crocs.

Porta una collana con un ciondolo a forma di cornetto portafortuna e un paio di anelli di metallo.

Il 16enne sarebbe uscito di casa, a Monticello Brianza (Lecco), senza cellulare e senza portafogli.

Inizialmente le ricerche si sarebbero concentrate nelle zone di Lomaniga, Montevecchia, Osnago e poi Cernusco Lombardone, sempre in provincia di Lecco.

Martedì 15 ottobre, però, la Prefettura ha diffuso le immagini delle telecamere proprio della stazione di Cernusco Lombardone, che mostrerebbero Luca Ziliani entrare in sala d’aspetto intorno alle ore 3, prima di salire sul primo treno del mattino diretto a Milano, dove si starebbero concentrando le ricerche.

Sempre attraverso le telecamere di sorveglianza, il 16enne era stato visto inizialmente anche davanti al bowling di Cernusco Lombardone.

La madre del ragazzo scomparso ha lanciato vari appelli sui social.

Questo il primo:

La madre ha poi parlato a Chi l’ha visto, prima della diffusione delle immagini del figlio alla stazione:

“Sembrerebbe non avere soldi e dovrebbe avere con sé solo le chiavi di casa. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, le uniche che abbiamo sono quelle delle telecamere, che per l’ultima volta lo vedono presente a Cernusco Lombardone al bowling, alle 2:37 dell’11 ottobre. Facciamo un appello a tutti: nel caso in cui doveste incontrarlo chiamate immediatamente i carabinieri, cercando di intrattenere Luca, chiacchierando con lui. È un ragazzo molto aperto, socievole, frequenta il gruppo scout del Cernusco Lombardone, ama cantare, è juventino, è solare, disponibile. Se lo si aggancia su questi argomenti è più facile ottenere da lui qualche informazione. vi chiediamo di accoglierlo, di farlo sentire al sicuro e soprattutto di chiamare immediatamente i carabinieri. Se qualcuno lo dovesse avvisare lo assicuri che io come genitore, le sorelle, i suoi amici, i professori, tutti aspettiamo che lui ritorni per poter proseguire insieme. Nessuno di noi è arrabbiato con lui, anzi, siamo in apprensione e non vediamo l’ora di riportarlo a casa. Luca, se vedi questo appello sappi che nessuno è arrabbiato con te, abbiamo voglia di riabbracciarti . Non continuare a nasconderti, ma cerca di tornare indietro”.

Poi, il terzo appello, in un video pubblicato su Facebook nel pomeriggio del 15 ottobre:

“Le notizie che abbiamo di Luca, questa mattina, sono che venerdì 11 ottobre ha preso un treno a Cernusco Lombardia in direzione Milano. Purtroppo dalle telecamere ancora non abbiamo saputo lui dove sia sceso quindi non sappiamo appunto se sia proprio in città, a Milano, o se possa essere sceso prima, se possa aver cambiato treno. Chiedo quindi a tutti, per favore, di continuare a tenere gli occhi aperti in qualsiasi città, in qualsiasi posto. Potrebbe anche essere che Luca sia tornato indietro da Milano, quindi che si sia diretto di nuovo verso casa. Per cui, occhi e orecchie aperte. Nel caso in cui lo doveste vedere, per favore, avvicinarlo sempre con molta gentilezza, cautela. Ricordatevi che comunque è un ragazzino che avrà fame, sarà stanco, magari sarà anche arrabbiato e quindi avrà proprio bisogno di essere accolto. Chiamate subito il 112, non aspettate. Cercate di avere qualcuno con voi a fianco, dal telefonino chiamate subito il numero di emergenza, mettete in vivavoce e fate in modo che le forze dell’ordine sentano quello che voi stiate dicendo, in modo tale che appunto arrivi subito una pattuglia e possa essere più sicuro per Luca essere appunto riportato a casa. Ringrazio tutte le persone che si stanno attivando, tutti coloro che quotidianamente mandano messaggi, mandano richieste di di collaborazione, siete veramente tantissimi, vi ringrazio perché questo per noi ora è fondamentale. Speriamo che Luca torni al più presto. Grazie”.