Luca Zaia positivo al Covid, il presidente del Veneto è sintomatico: come sta

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è risultato positivo al Covid a un tampone eseguito nella giornata di giovedì 6 ottobre.

Come sta Luca Zaia, positivo al Covid

Le condizioni di salute di Luca Zaia sono buone, stando a quanto ha appreso l’agenzia ‘Ansa’ da fonti regionali. Il presidente della Regione Veneto è paucisintomatico (ha solo qualche linea di febbre) e sta continuando regolarmente la sua attività lavorativa.

Luca Zaia e l’appello sulle mascherine in caso di assembramento

In occasione dell’inaugurazione di Caseus, alcuni giorni fa, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia aveva dichiarato a proposito del recente aumento dei casi Covid: “Ci vuole attenzione e usare la mascherina in caso di assembramento, senza demonizzare o colpevolizzare chi la usa anche in situazioni di meno calca. Bisogna sapere che dobbiamo convivere con questo virus, che è sempre più endemico”.

Fonte foto: ANSA Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è risultato positivo al Covid-19 a un tampone da lui eseguito giovedì 6 ottobre 2022.

Quanti sono i casi Covid in Veneto

Nel Veneto, cioè la Regione governata da Luca Zaia, l’Istituto Superiore di Sanità ha registrato venerdì 7 ottobre un’incidenza di casi di Covid-19 al 728,9 ogni 100mila abitanti, mentre il bollettino della Regione ha segnalato 6.650 contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Sono 6, invece, i nuovi decessi.

Il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia in Veneto è salito a 2.313.631, mentre dei morti a 15.521. Crescono anche gli attuali positivi al coronavirus, che sono 51.880.

In aumento i ricoveri ospedalieri. attualmente sono 756 (contro i 714 di giovedì) i malati Covid ricoverati nei reparti in area medica. Cresce anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: 38 contro i 32 di giovedì.