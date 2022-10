Luca e Arelis a Le Iene, la storia d'amore ora è un incubo: la versione degli ex fidanzati, tra soldi e droga

Luca e Arelis sono ormai diventati due nomi familiari agli spettatori de ‘Le Iene‘: sia nella puntata di martedì 4 ottobre che in quella dell’11, la popolare trasmissione Mediaset ha dedicato un servizio al “burrascoso amore” tra i due, di cui si era parlato già in primavera.

Chi sono Luca e Arelis: il primo servizio protagonisti a Le Iene

Gli spettatori de ‘Le Iene’ hanno fatto la conoscenza di Luca e Arelis già nel mese di maggio del 2022. L’inviato Luigi Pelazza era andato fino a Belgrado, in Serbia, assieme a Luca, un operaio piemontese di 38 anni che si è indebitato per far arrivare la sua fidanzata Arelis da Cuba, dopo averla conosciuta 5 mesi prima via internet e poi tramite cellulare.

Il colpo di scena nella storia d’amore tra Luca e Arelis

Il secondo servizio sulla storia d’amore tra Luca e Arelis è andato in onda, invece, martedì 4 ottobre: Luigi Pelazza, ancora una volta, era tornato in Serbia con Luca, per documentare il lungo viaggio tra furgone e biciclette grazie al quale Arelis è riuscita ad arrivare in Italia aggirando le frontiere e i controlli delle forze dell’ordine. Il servizio del 4 ottobre si è concluso con una telefonata fatta da Luigi Pelazza a Luca, che lasciava presagire che la storia d’amore tra i due, dopo l’arrivo in Italia della ragazza, aveva vissuto un colpo di scena.

Fonte foto: IPA L’inviato de ‘Le Iene’ Luigi Pelazza.

Luca e Arelis: dall’amore all’incubo

Il servizio di martedì 11 ottobre è iniziato lì dove era terminato quello della settimana precedente: nella telefonata tra l’inviato de ‘Le Iene’ Luigi Pelazza e Luca, l’operaio piemontese ha rivelato che Arelis si è improvvisamente allontanata facendo perdere le sue tracce.

Luca ha raccontato davanti alle telecamere di essere rimasto senza soldi dopo i tanti da lui spesi per far arrivare Arelis in Italia e per portare avanti i progetti che avevano sognato insieme. L’uomo ha riferito di non aver maltrattato la ragazza e ha spiegato di voler solo mettere un punto sulla questione, chiedendo a lei di firmare un documento in Questura che lo liberi dalle responsabilità prese quando ha dichiarato che lei abitava lì con lui).

Durante una visita a sorpresa de ‘Le Iene’ a casa di Luca, però, è spuntato un oggetto per assumere crack. Da lì è partito uno scambio di accuse reciproco tra Luca stesso e Arelis, intercettata dalla trasmissione. La ragazza ha raccontato di essere scappata perché “lui è pazzo” e che lui l’ha “tenuta chiusa in casa come un cane“. A proposito del crack, lei ha riferito di aver iniziato a fumare con Luca, che però ha negato con forza in un faccia a faccia tra i due. “Mi prendi in giro?”, ha detto lui.

Dopo un acceso confronto tra i due, lei si è impegnata a presentarsi in Questura per firmare il documento come da richiesta di Luca. Alla fine, però, è stato svelato al termine del servizio, la ragazza non si è presentata all’appuntamento.