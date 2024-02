Luca Dell'Atti si dimette dopo la foto shock di Meloni a testa in giù: lascia Museo di Ostuni dopo le scuse

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo le scuse arrivano anche le dimissioni. Luca Dell’Atti si è dimesso dalla carica di direttore del museo di Ostuni dopo la bufera scatenata dalla foto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa in giù pubblicata nelle sue storie su Instagram.

Luca Dell’Atti si dimette da direttore del Museo di Ostuni

Nella giornata di mercoledì 14 febbraio Luca Dell’Atti si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni, in provincia di Brindisi.

Le dimissioni sono state comunicate al sindaco di Ostuni Angelo Pomes, che già nei giorni scorsi aveva annunciato “serie valutazioni” sul caso.

Dell’Atti, ricercatore di Diritto Costituzionale dell’Università di Bari, era stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Museo di Ostuni con decreto del sindaco Pomes del 19 dicembre scorso.

Le scuse dopo la foto shock di Meloni a testa in giù

Luca Dell’Atti era finito nella bufera nei giorni scorsi per aver pubblicato una foto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa in giù nelle sue storie su Instagram.

La foto era stata pubblicata tra le storie del profilo in cui c’erano anche alcuni riferimenti alle foibe e alle polemiche su Sanremo legate al conflitto a Gaza tra Israele e Hamas.

Fonte foto: ANSA Meloni all’inaugurazione del Treno del Ricordo a Trieste

A seguito delle polemiche suscitate il giurista aveva rimosso la foto e si era scusato con la premier, affermando di aver agito “sull’impeto di una critica (poco attenta nelle modalità) sulle posizioni assunte dalla presidente del Consiglio con riferimento alla Giornata del ricordo“.

La lettera di dimissioni

“Con riferimento alle note vicende dei giorni trascorsi che mi hanno visto personalmente sottoposto a un’intollerabile gogna mediatica, al fine di tutelare la mia serenità personale, l’onorabilità delle mie condotte e del mio nome, primariamente nella città di Ostuni; al fine di tutelare l’immagine dell’Istituzione Museo, ente di promozione culturale e scientifica, dall’indebito clamore sollevato; al più alto fine di tutelare l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ove con nota e riscontrata professionalità presto servizio, i suoi studenti, dottorandi e colleghi tutti da speculazioni sono, con la presente, a rassegnare le mie dimissioni dalla carica di presidente dell’Istituzione Museo delle civiltà preclassiche della Murgia meridionale”, scrive Dell’Atti nella lettera di dimissioni riportata da Adnkronos.

Il commento del sindaco di Ostuni

”Ringrazio il professor Luca dell’Atti per l’assunzione di responsabilità a tutela del Comune di Ostuni e dell’Istituzione Museo; mi auguro che ciò sia sufficiente a chiudere tale spiacevole vicenda ristabilendo un clima politico più sereno nel rispetto delle istituzioni ma anche nei confronti dello stesso professor Dell’Atti, che sin da subito si era scusato per l’immagine di pessimo gusto postata sulle sue storie Instagram, le cui doti umane, culturali e professionali sono oggettivamente riconosciute come ho avuto modo di sottolineare fin dall’inizio”.

Queste le parole del sindaco di Ostuni Angelo Pomes che ha accolto le dimissioni di Luca Dell’Atti.