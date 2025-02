Luca Campedelli ex presidente del Chievo Verona accusato di bancarotta fraudolenta: perché rischia il processo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Rischia il processo Luca Campedelli, ex presidente del Chievo Verona. La Procura veronese ha chiesto il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta nei confronti dell’imprenditore, accusato di aver dissimulato il dissesto economico della società per poterla iscrivere al campionato senza averne i requisiti.

Nella giornata di mercoledì 26 febbraio la procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta nei confronti dell’imprenditore veronese Luca Campedelli.

Al centro dell’inchiesta la gestione del Chievo Verona, squadra di calcio che ha militato in Serie A per anni, guidata da Campedelli dal 1992 al 2022.

Luca Campedelli è stato presidente del Chievo Verona dal 1992 al 2022

Secondo quanto riferisce la procura, il proprietario del club avrebbe “sistematicamente rappresentato una situazione economica di apparente benessere” della società, dissimulando il dissesto e l’erosione del patrimonio in modo tale da poter iscrivere la squadra al campionato pur senza averne i requisiti.

Al centro delle indagini condotte dalla guardia di finanza ci sono le cessioni fittizie di giocatori al Cesena e al Carpi, che avrebbero consentito al Chievo di registrare ingenti plusvalenze per oltre 35 mila euro.

I calciatori in realtà venivano venduti solo sulla carta – e a prezzi gonfiati rispetto a quelli di mercato – senza spostarsi da una squadra all’altra.

Rientrano nel meccanismo delle plusvalenze anche alcune operazioni infragruppo contestate dalla procura, come la cessione del marchio Chievo, appositamente rivalutato, e il conferimento del ramo d’azienda comprendente il terreno del campo sportivo Bottagisio.

A Campedelli vengono inoltre contestati distrazioni di oltre 200 mila euro dalle casse della società per scopi estranei alle finalità d’impresa e il mancato adempimento degli oneri tributari e previdenziali dal 2014 fino alla data del fallimento, per oltre 34 milioni di euro.

Chi è Luca Campedelli

Luca Campedelli è un imprenditore veronese di 57 anni, ex presidente del Chievo Verona.

Alla morte del padre Luigi Campedelli nel 1992, ad appena 23 anni, aveva eredito la guida dell’azienda di famiglia, la ditta dolciaria Paluani, e del Chievo Verona.

Dopo aver militato per decenni nelle serie minori, pochi anni prima la squadra era entrata nel mondo del calcio professionistico con la promozione in Serie C.

Sotto la guida di Campedelli il Chievo aveva raggiunto la Serie A nel 2001. La squadra ha disputato 17 stagioni nel massimo campionato di calcio, ottenendo anche ottimi piazzamenti e partecipazioni alle coppe europee.

Nel 2021, quando è emerso il dissesto finanziario del club, il Chievo Verona è stato escluso dai campionati professionistici per inadempienze tributarie. Una crisi che ha coinvolto anche la Paluani, ceduta nel 2022 alla multinazionale tedesca Katjes International, attraverso la controllata Sperlari.

Il Chievo Verona oggi

Dopo il fallimento dell’AC Chievo Verona, la squadra è ripartita dalle serie minori con una nuova società, la Clivense, fondata dall’ex bandiera Sergio Pellissier.

Nel 2024 la Clivense ha acquisito il marchio e il titolo sportivo della storica società, cambiando quindi la denominazione in Chievo Verona: attualmente è in Serie D.