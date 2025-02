Luca Bizzarri cancella lo spettacolo a Genova e manda la mail di scuse: "Non l'ho scritto, che figura di m..."

Salta lo spettacolo di Luca Bizzarri a Genova. La motivazione non è un’improvvisa malattia, né un problema personale o un impedimento dovuto a un comprensibile imprevisto sul lavoro. Il comico, noto per fare coppia con Paolo Kessisoglu e per il podcast Non hanno un amico, semplicemente non ha ancora scritto il suo show. Per questo Bizzarri ha inviato una mail di scuse al suo pubblico fissando la data di recupero. “Che figura di me**a”, il suo commento.

Salta lo spettacolo di Luca Bizzarri

Luca Bizzarri era atteso per sabato 8 marzo al Teatro Politeama di Genova con il suo show Non hanno un amico 2, ma lo spettacolo è saltato.

A comunicarlo è stato lo stesso comico. Lo ha fatto, Bizzarri, con una mail inviata a tutti gli utenti che avevano già acquistato il titolo d’ingresso. La motivazione espressa è un atto di sincerità.

Fonte foto: IPA Luca Bizzarri ha annullato il suo spettacolo al Teatro Politeama di Genova. Il motivo: “Non l’ho scritto”, e manda una mail ai suoi fan per scusarsi e fissare la data di recupero

Lo spettacolo smarrito dell’8 marzo, però, ha già una data di recupero: il comico genovese ha invitato tutti i fan lasciati a bocca asciutta a ritrovarsi il 23 ottobre.

Per il momento Bizzarri non ha rilasciato dichiarazioni sui social, ma lo ha fatto nel corso di un’intervista concessa al quotidiano Il Secolo XIX.

La lettera che annulla lo show di Genova

Come anticipato, è stato lo stesso Bizzarri a comunicare ai fan l’annullamento dello spettacolo Non hanno una amico 2 al Politeama di Genova.

Nella missiva inviata via mail il comico ammette che sarebbe più comodo ricorrere a “molte possibili scuse e fantomatici impegni” per giustificare il mancato impegno, ma poi punta sulla verità assoluta: “non sono riuscito a scriverlo“. Una mancata scrittura dovuta alla “marea di impegni che mi stanno riempiendo le giornate”, dal podcast già menzionato agli altri spettacoli che lo stanno portando sui palchi di tutta Italia con un’altra compagnia.

In seguito ammette: “Confesso di aver peccato di presunzione, ero sicuro di riuscire” e riconosce i limiti che possono insorgere con l’età e i ritmi frenetici di questi tempi, dinamiche che impongono un’agenda piena e uno stile di vita multitasking.

Il comico riconosce la “figura di me**a”

Intervistato dal Secolo XIX Luca Bizzarri ha ripreso il discorso: “Voglio mettere cura in quello che faccio, chi mi segue se lo merita”, ha detto, per questo ha preferito “dire la verità anche se ho fatto una figura di me**a” anziché preparare uno show all’ultimo minuto con tutte le parti assemblate velocemente.

Bizzarri, inoltre, è noto per i ripetuti attacchi alla Lega e a tutto il centro-destra: recentemente ha provocato il governo sulla cannabis light illegale in un video: “Sono uno spacciatore“.

“C’è chi pensa che quella roba lì sia una droga, soprattutto c’è chi specula sull’ignoranza dalla gente rovinando migliaia di persone che hanno investito in un mercato prima legale, poi non più legale, ora diventerà illegale”, ha aggiunto il comico.