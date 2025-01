Luca Beatrice morto alle Molinette di Torino, il critico d'arte era stato ricoverato dopo un malore

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il 63enne critico d’arte, saggista e opinionista piemontese Luca Beatrice, ex presidente del Circolo dei lettori e presidente della Quadriennale di Roma, è morto dopo essere stato ricoverato d’urgenza, in gravi condizioni, all’ospedale Molinette della Città della salute di Torino, in seguito a un malore che lo aveva colpito nei giorni scorsi.

Luca Beatrice, critico d’arte, saggista e opinionista piemontese classe 1961, è morto nella giornata di oggi – martedì 21 gennaio 2025 – dopo essere stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Molinette della Città della salute di Torino.

Il 63enne originario proprio del capoluogo piemontese, secondo quanto riportato da La Stampa, era stato ricoverato dopo che, nei giorni scorsi, era stato vittima di un infarto.

Il critico d’arte si trovava in gravi condizioni nel nosocomio piemontese, e alla fine i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Chi era Luca Beatrice

Luca Beatrice è stato un critico d’arte e saggista che si è laureato in Storia del cinema alla Facoltà di Lettere all’Università degli Studi di Torino, per poi specializzarsi in Storia dell’arte all’Università degli Studi di Siena.

Dopo diversi incarichi, era attualmente docente di Storia dell’arte all’Accademia Albertina di Torino, di Arte contemporanea allo IED di Torino e di Arte e cultura contemporanea allo IULM di Milano. Era uno dei più noti curatori e critici d’arte italiani, e nella sua carriera ha curato alcune delle più importanti mostre d’arte in tutta Europa.

È stato inoltre, dal 2003 al 2005, curatore della Biennale di Praga, nonché curatore del Padiglione Italia per la 53/a Biennale d’arte di Venezia, nel 2009. Ex presidente del Circolo dei Lettori di Torino (incarico ricoperto dal 2010 al 2018), era anche presidente della Quadriennale d’arte di Roma 2025.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO