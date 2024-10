Luca Barbareschi contro i giornalisti: "Ho detto che volevo trom**** Mara Venier? Era una battuta"

Il nuovo programma di Luca Barbareschi, Se mi lasci non vale in onda su Rai 2 dal 21 ottobre, parte con una polemica che coinvolge indirettamente Mara Venier. Durante la conferenza stampa di presentazione, Barbareschi ha attaccato i giornalisti secondo lui colpevoli di avere dedicato eccessiva attenzione a una battuta pronunciata mentre era ospite a Domenica In.

Il ricordo di Luca Barbareschi su Mara Venier

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha ricordato che lei e il vecchio amico condividono “un passato di dentifrici”. “A Sanremo ho bussato tutta la notte” con la scusa di chiedere in prestito il dentifricio, ha specificato il diretto interessato.

“Perché volevi il suo dentifricio?”, ha domandato Selvaggia Lucarelli. La risposta: “Ma no, volevo trom****!“. Questa la ramanzina di Barbareschi alla stampa che ha dato spazio alla gag:

Ho detto “trom****” dalla Venier? Era una battuta. È la povertà dei giornalisti: io posso citarvi duemila libri che ho letto e poi dico “trom****” e viene fuori una rassegna stampa che sembra abbia dichiarato guerra alla Corea”.

Per la cronaca: quella sera di tanti anni fa, Mara Venier respinse le avances di Luca Barbareschi perché “molto fidanzata”.

La critica di Barbareschi ai giornalisti

Ma non è finita: Barbareschi ha poi ricordato il ruolo sociale del giornalista, citando le parole della celebre antropologa e filosofa scomparsa nel 2016.

“Ida Magli, la più grande intellettuale, genio dimenticato di questo Paese, diceva che voi siete sacerdoti della comunicazione“, ha insistito Barbareschi rivolto ai cronisti in occasione della presentazione in Rai del suo nuovo programma.

Fonte foto: ANSA

Roma, 15 ottobre 2024 – Il Direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, con Luca Barbareschi nel corso della presentazione di Se mi lasci non vale.

“E fra la notizia e il lettore c’è la declinazione di qualcosa, avete una responsabilità. Io sono spesso furibondo con il gioco della comunicazione, perché statisticamente in questo Paese accadono solo cose belle. E poi io devo sentire quante scorregge ha fatto Fedez? Ma stiamo scherzando?”, ha concluso il conduttore.

Se mi lasci non vale di Luca Barbareschi

Se mi lasci non vale, il nuovo programma di Luca Barbareschi in onda in cinque puntate su Rai 2 dal 21 ottobre, si pone l’obiettivo di risolvere i problemi di sei coppie, ospiti in una villa per sei settimane.

Si tratterà di una sorta di esperimento sociale. Così lo ha descritto il conduttore: “Una chiave alla Truman Show, dove io in una sala di regia con decine di monitor guardo, parlo, entro ogni tanto oppure mi giro verso il pubblico per spiegare quello che accade”.

Barbareschi ha raccontato che si tratterà di un programma dove “ci sono delle coppie normali, gente comune, non star né iperpalestrati”, che cercano di ritrovarsi dopo una crisi, perché “siamo tutti un po’ vittime di Walt Disney e del vissero tutti felici e contenti”.