Lotteria Italia 2024, estrazione dei biglietti vincenti e primo premio da 5 milioni: dove seguire la diretta

È giunto il giorno dell’estrazione dei biglietti vincenti per la Lotteria Italia 2024, con un primo premio in palio da ben 5 milioni di euro. Ecco tutte le informazioni, da dove seguire la diretta a come riscuotere i premi in caso di vincita.

L’estrazione della Lotteria Italia 2024, dove seguirla

È arrivato il giorno dell’estrazione dei biglietti vincenti per la Lotteria Italia 2024, che come da tradizione avviene nel giorno della Befana, il 6 gennaio.

Fiato sospeso fino alle 20:30 di questa sera dunque, quando in diretta su Rai1, durante la trasmissione “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia” verranno estratti i biglietti vincenti della lotteria più famosa d’Italia.

La trasmissione, che sarà condotta da Amadeus dal palco del Teatro delle Vittorie a Roma, vedrà la partecipazione di diverse celebrità che, dopo la tradizionale partita del quiz show, parteciperanno al gioco legato alla Lotteria, rispondendo ad alcune domande sulle regioni italiane e scegliendo poi cinque pacchi dorati tra i quali verranno estratti i 5 biglietti vincenti.

Come acquistare i biglietti della Lotteria Italia

È possibile acquistare i biglietti cartacei della Lotteria Italia 2023 fino alle ore 21 del 6 gennaio 2024. Ammesso che si riesca a trovarli, dato che quest’anno sono stati venduti 6,7 milioni di biglietti, ovvero il 10% in più rispetto al 2022.

Anche le vendite online sono aumentate, con 149.706 biglietti acquistati, all’incirca 50mila in più rispetto allo scorso anno. Oltre all’acquisto però, altra cosa molto importante è la cura che si ha del biglietto.

Dall’inizio del nuovo millennio difatti, non sono stati riscossi premi per circa 31 milioni di euro. Nel 2008 addirittura non vennero ritirati i 5 milioni di euro del primo premio, che vennero poi rimessi in palio nell’edizione successiva. Anche lo scorso anno sono stati ritirati 18 premi, per un valore di 420.000 euro, sui 195 totali in palio (esclusi quelli di prima categoria).

I premi in palio e come riscuoterli

I premi in palio si dividono in tre categorie: nella prima ci sono cinque premi con il tetto massimo di vincita più alto e un primo premio di 5 milioni di euro. A seguire, i biglietti di seconda e terza categoria, oltre ai premi giornalieri che sono stati consegnati dal 16 ottobre al 31 dicembre 2023.

Dopo l’estrazione ad “Affari tuoi”, i biglietti vincenti verranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sul sito della Lotteria Italia. Bisognerà controllare il numero di serie del biglietto per verificare l’eventuale vincita che, va sottolineato, non è soggetta a tassazione.

I vincitori avranno 180 giorni per ritirare i premi, secondo tre modalità: presentare il biglietto vincente originale presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo, presso gli Uffici Premi di Lotterie Nazionali, oppure spedirlo via posta (con tutti i rischi annessi) con una raccomandata A/R, nella quale indicare le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale).