Lottatore Mma stacca dito a morsi a un uomo sul treno a Pioltello vicino Milano: feriti anche altri passeggeri

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un lottatore di Mma, cioè le Arti marziali miste, ha aggredito a caso alcuni passeggeri di un treno nella stazione di Pioltello, vicino Milano. A uno di loro ha addirittura staccato un dito a morsi.

Stacca dito a morsi a un uomo: arrestato lottatore di Mma

L’aggressore è stato arrestato nel pomeriggio di giovedì 1° agosto, dopo un lungo intervento dei carabinieri che sono riusciti a fermarlo nella stazione. Ora è accusato di lesioni gravissime. Il pm di turno di Milano Ilaria Perinu attende gli atti e successivamente inoltrerà al gip la richiesta di convalida dell’arresto e di custodia cautelare in carcere per il giovane, che, come riportato dall’agenzia ANSA, potrebbe essere stato sotto l’effetto di stupefacenti al momento dell’aggressione.

Gli altri passeggeri aggrediti sarebbero stati feriti soltanto lievemente. Il giovane a cui il lottatore di Mma avrebbe morso una mano fino a staccargli un dito è stato ricoverato in ospedale. Per questo l’aggressore è accusato di lesioni gravissime, ma su questa accusa dovrà prendere una decisione il gip.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’aggressione sul treno è avvenuta poco dopo le ore 18 di giovedì 1° agosto sul convoglio 10937, poco prima della sua fermata nella stazione di Pioltello, vicino Milano. L’aggressore e la vittima sarebbero saliti entrambi poco prima sul treno, alla stazione di Milano Lambrate.

Cosa è successo sul treno a Pioltello

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da Milano Today, la violenza è esplosa poco dopo le ore 18 di giovedì 1° agosto sul convoglio 10937. Sia l’aggressore (un 29enne) che la vittima (di 27 anni) sarebbero saliti entrambi alla stazione di Milano Lambrate e, poco prima della fermata di Pioltello, il 29enne avrebbe iniziato a dare in escandescenze, colpendo con calci e pugni le porte e i finestrini di un vagone.

L’uomo si sarebbe poi scagliato improvvisamente contro il viaggiatore, che stava tornando a casa nella Bergamasca. Il giovane avrebbe tentato di immobilizzarlo ricevendo però in tutta risposta il violento morso alla mano.

All’arrivo in stazione del treno, l’aggressore è stato bloccato dai carabinieri, dopo che ha tentato di scagliarsi anche contro di loro. Il 27enne ferito alla mano è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele.