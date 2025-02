Lorenzo Rovagnati morto nel castello di Castelguelfo: dall'eliporto privato al parco, cosa c'è dentro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell’omonima azienda di salumi nota in tutto il mondo, è morto il 5 febbraio 2025 nello schianto del suo elicottero a Noceto, in provincia di Parma. L’incidente, costato la vita anche ai due piloti, è avvenuto nel castello di Castelguelfo, maniero medievale di proprietà della famiglia Rovagnati.

Lorenzo Rovagnati morto in un incidente con l’elicottero a Castelguelfo

Il tragico incidente in cui sono morti l’imprenditore Lorenzo Rovagnati e i due piloti del suo elicottero è avvenuto nel castello di Castelguelfo, la tenuta di famiglia a Castelguelfo, frazione di Noceto.

La famiglia Rovagnati è proprietaria del maniero e di alcuni appezzamenti di terreno attorno alla struttura, che sorge in una zona di pianura.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Il castello di Castelguelfo nell’omonima frazione di Noceto, in provincia di Parma

L’elicottero è precipitato a terra nel tardo pomeriggio del 5 febbraio in un’area della tenuta, per cause ancora da chiarire.

Rovagnati era solito spostarsi in elicottero dalla tenuta di famiglia alla sede dell’azienda che si trova a Biassono, in provincia di Monza.

Il castello di Castelguelfo, cosa c’è dentro

Castelguelfo è un castello medievale che sorge lungo la via Emilia a metà strada tra Parma e Fidenza, nei pressi dell’uscita dell’autostrada A15.

Il castello, le cui origini risalgono al XII secolo, si sviluppa su una pianta quadrata, con numerosi edifici attorno alla corte centrale.

La tenuta è protetta da un muro di cinta con la caratteristica merlatura e diversi torrioni.

All’interno ci sono numerosi edifici e cortili, un ampio parco con un laghetto e un eliporto privato. All’esterno solo campi coltivati.

La storia di Castelguelfo

Il castello di Castelguelfo risale al XII secolo, ma non si sa con esattezza quando e per volere di chi fu costruita la rocca, probabilmente inizialmente solo un torrione.

Il primo proprietario certo è stato il marchese Oberto I Pallavicino, che l’ottenne dall’imperatore Federico Barbarossa.

Per via della sua posizione strategica a presidio del guado della via Emilia sul fiume Taro, nel corso dei secoli la rocca è stata più volte assaltata, distrutta e ricostruita.

Nel corso dei secoli il castello è passato molte volte di mano, nel Cinquecento i Farnese lo trasformarono in una sfarzosa residenza nobiliare.

L’aspetto attuale risale ai primi del Novecento, quando l’armatore genovese Fasce comprò la rocca e la fece restaurare completamente.