Lorenzo Panerini scomparso a Fuscaldo in Calabria da settimane: il cilicio coi 20 chiodi e le scarpe, il punto

La scomparsa di Lorenzo Panerini, un ventenne di Rho (Milano), ha assunto contorni agghiaccianti. Lorenzo si trovava a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, presso la nonna e gli zii, quando il 28 ottobre scorso è sparito. Dopo essere fuggito di casa il 20 ottobre, Lorenzo aveva raggiunto il paese calabrese, una destinazione familiare per lui, che trascorreva lì le vacanze estive. Per una settimana ha vissuto una routine apparentemente tranquilla, pranzando con i parenti, facendo nuotate e rientrando ogni sera dalla nonna. Il 27 ottobre, tuttavia, qualcosa ha cominciato a non quadrare.

Lorenzo Panerini scomparso da Fuscaldo

Come riporta il Giornale, a mattina del 27 ottobre Lorenzo Panerini aveva detto allo zio Giuseppe che avrebbe fatto un’escursione in montagna.

Nonostante ciò, è stato trovato dalla Polfer alla stazione di Paola, vagando sui binari, e riaccompagnato a casa.

Lorenzo Panerini è scomparso da Fuscaldo, in provincia di Cosenza

La sera, dopo cena, Lorenzo ha chiesto agli zii di andare in una zona turistica non lontana da Fuscaldo per fumare e prendere un gelato, ma all’ultimo momento ha rinunciato al dolce, un comportamento inusuale che ha lasciato perplessi i familiari.

La mattina del giorno seguente, il 28 ottobre, Lorenzo si è presentato a casa dello zio alle sei, affermando di aver trascorso la notte fuori.

Dopo aver ricevuto dei soldi per le sigarette, è tornato in spiaggia e, successivamente, a casa per riposare. L’ultima immagine di lui risale alle 12:08, ripreso da una telecamera nei pressi dell’abitazione della nonna.

Il cilicio con 20 chiodi

Il 28 ottobre, una testimone lo ha visto nudo per strada, con in mano un oggetto che si è rivelato essere un cilicio con 20 chiodi, che gli zii hanno portato ai carabinieri dopo averlo trovato in spiaggia insieme alle sue scarpe.

Da allora, di Lorenzo non si sa più nulla. I familiari, comprensibilmente preoccupati, temono possa aver compiuto un gesto estremo.

Il caso a Chi l’ha visto?

Le autorità locali hanno iniziato le ricerche lungo la costa, con il supporto della Guardia Costiera, temendo che Lorenzo possa essersi tuffato senza riemergere.

Il caso ha attirato anche l’attenzione del programma televisivo Chi l’ha visto?, dove lo zio Giuseppe ha raccontato i dettagli di quei giorni, descrivendo il cilicio con venti chiodi come una scoperta “agghiacciante”.

Con il passare del tempo, la preoccupazione aumenta, ma i familiari continuano a lanciare appelli per ritrovare il giovane, un ragazzo brillante e sportivo, che stava però affrontando la difficile battaglia contro il bipolarismo.