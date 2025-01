Lorenzo Grignani morto a 16 anni nell'incidente in moto da enduro a Olginate vicino Lecco: lo scontro con il Suv

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Drammatico incidente in moto a Olginate, in provincia di Lecco, dove Lorenzo Grignani, ragazzo di soli 16 anni, è morto dopo lo scontro con una Nissan Qashqai. Il 16enne era in sella alla sua enduro lungo la provinciale 72, quando nell’impatto con la vettura è stato sbalzato per metri. Rianimato sul posto e ricoverato in codice rosso, Grignani è deceduto in ospedale.

Scontro fra moto e Suv: morto Lorenzo Grignani, 16 anni

Il tragico incidente stradale è avvenuto nella serata di venerdì 24 gennaio a Olginate, in provincia di Lecco, sulla provinciale 72 in direzione di Milano, nei pressi di via Santa Maria.

Lorenzo Grignani, 16 anni, da grande appassionato di moto era alla guida della sua enduro, quando, per motivi ancora da chiarire, si è schiantato contro una Nissan Qashqai guidata da un 58enne proveniente dall’opposta direzione. Trasportato d’urgenza in ospedale, non è sopravvissuto alle gravi lesioni riportate.

L’incidente è avvenuto sulla provinciale 72 a Olginate, in provincia di Lecco

La dinamica dell’incidente a Olginate

Stando ai primi accertamenti, l’auto avrebbe effettuato una svolta a destra per entrare in una via laterale, andando in collisione con la Beta RR 50 guidata da Grignani.

L’impatto ha scaraventato sia il giovane che la moto per metri. Soccorso e rianimato per 40 minuti, il 16enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lecco, dove è deceduto.

In attesa di completare le procedure necessarie per il rilascio della salma e stabilire la data delle esequie, è stato rivolto un appello a chiunque abbia assistito all’incidente. L’obiettivo è raccogliere testimonianze utili per aiutare sia le autorità che la famiglia a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Chi era Lorenzo Grignani

Lorenzo Grignani, residente ad Airuno, viene descritto come un ragazzo determinato e appassionato, sempre pronto a mettersi in gioco e affrontare nuove sfide. Un giovane di grande energia e dedizione, qualità che ne facevano un esempio per i compagni più giovani, che lo ammiravano per la costanza e l’entusiasmo che metteva in ogni attività.

Come racconta Lecco online, da alcuni mesi Grignani si era cimentato nel canottaggio presso la società di Pescate, allenandosi con impegno 4-5 volte a settimana.

Venerdì sera era stato proprio insieme ai suoi compagni per l’allenamento: poi, era salito sulla sua moto per tornare a casa, dove purtroppo non è mai arrivato.

Un ragazzo ammirato e benvoluto da tutti, anche a scuola, dove i genitori si sono recati sabato mattina per incontrare compagni e amici dell’Istituto Badoni a Lecco, dove frequentava la terza classe. Un modo con il quale la famiglia ha voluto ringraziare tutti per la solidarietà e il cordoglio manifestato in seguito alla grave perdita.