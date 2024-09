Lorenzo Carbone e l'omicidio confessato in tv a Pomeriggio 5, Myrta Merlino replica alle accuse: la polemica

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, ha risposto alle accuse di chi l’ha criticata per aver trasmesso la confessione in diretta tv di Lorenzo Carbone sull’omicidio della madre Loretta Levrini in provincia di Modena.

La confessione di Lorenzo Carbone in diretta tv a Pomeriggio Cinque

Ha creato scalpore e polemiche la confessione in diretta tv di Lorenzo Carbone, che, intercettato dal giornalista di Pomeriggio Cinque Fabio Giuffrida, ha annunciato davanti alle telecamere di essere stato lui a uccidere la madre Loretta Levrini, trovata senza vita nella sua casa di Spezzano di Fiorano (Modena).

“L’ho uccisa io“, ha detto in lacrime Lorenzo Carbone, poi arrestato dai carabinieri allertati dalla trasmissione di Canale 5.

Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque.

La risposta di Myrta Merlino alle polemiche

Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice di Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha detto che, malgrado le polemiche, rifarebbe tutto: “Ho seguito due principi: la mia coscienza e la mia professionalità. Rifarei tutto quello che ho autorizzato. Le notizie si danno”.

Poi ha aggiunto: “Carbone era in stato di shock? Sì. Ma ha raccontato i fatti, con lucidità. Per non turbare la sensibilità di chi ascolta ho tagliato le parti scabrose, i particolari di come aveva ucciso sua madre”.

Ancora Myrta Merlino: “Le scelte che fai fanno la differenza. Professionalmente sono stata rigorosa, avendo privilegiato la notizia. L’opinione pubblica ha diritto di sapere“.

Il retroscena sulla confessione di Lorenzo Colombo a Pomeriggio 5

Nel corso della stessa intervista, Myrta Merlino ha anche rivelato come è nato lo “scoop”: “Ricevo la telefonata del mio inviato qualche minuto prima di andare in diretta. ‘Una cosa pazzesca‘, mi dice”.

Il racconto di Myrta Merlino è proseguito così: “Ho poco tempo per decidere. Mi preme solo una cosa: che non danneggi l’indagine. L’uomo era ricercato. Chiamo subito i carabinieri. Mi autorizzano a mandare in onda le immagini dell’intervista. Ho ragionato da giornalista”.

Il video della confessione