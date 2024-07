Lorena Vezzosi era stata uccisa dall'ex Stefano Del Re prima che l'auto finisse nel Po

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lorena Vezzosi è stata uccisa a coltellate dal suo ex compagno, Stefano Del Re, in circostanze ancora da chiarire. Questa l’ipotesi per l’omicidio, che potrebbe essere avvenuto a Sant’Arcangelo di Romagna, dove i due risiedevano. I due corpi sono stati trovati nell’auto emersa dal Po la scorsa settimana. Le indagini mantengono un riserbo stretto, in attesa di ulteriori accertamenti. L’autopsia è stata effettuata questa mattina all’ospedale Maggiore di Cremona: ha confermato le coltellate.

Esito autopsia: ferite da taglio

La procura della Repubblica di Cremona e i carabinieri titolari delle indagini mantengono il massimo riserbo. La riservatezza potrebbe essere dovuta alla necessità di ulteriori accertamenti.

Intanto però l’autopsia conferma le ferite da taglio sul corpo di Lorena Vezzosi. Secondo quanto riportato, potrebbero essere state inferte con un coltello o con un bisturi.

Nel caso venisse confermata l’ipotesi, si tratterebbe dell’ennesimo caso di femminicidio che si aggiunge alla tragica lista.

Ricostruzione dei fatti

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cremona e condotta dai carabinieri cremonesi, ha subito una svolta con i risultati dell’autopsia sul corpo della donna. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Del Re avrebbe ucciso l’ex compagna, per poi togliersi la vita gettandosi nel Po con l’auto.

In un primo momento, non erano stati rilevati segni evidenti di violenza sul corpo di Lorena Vezzosi. L’autopsia ha cambiato il corso delle indagini.

Anche le immagini lungo l’imbarcadero non sembrano lasciare dubbi: verso le 2:56 l’auto, con a bordo la coppia, esce di strada a velocità sostenuta e finisce in acqua senza alcun tentativo di frenata.

Ipotesi femminicidio-suicidio

La tragica morte di Lorena Vezzosi e Stefano Del Re sembra essere il risultato di un femminicidio-suicidio, secondo le ipotesi formulate dagli inquirenti.

Gli investigatori, dopo aver analizzato le prove raccolte, ritengono che Del Re abbia prima ucciso l’ex compagna e poi si sia tolto la vita.

La sera della tragedia, i due erano usciti insieme per una cena, nonostante la separazione, mantenendo apparentemente buoni rapporti (a differenza del caso di femminicidio avvenuto a Roma).