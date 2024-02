Lorella Cuccarini conduttrice della serata cover a Sanremo 2024: chi preferisce tra Meloni e Schlein

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sarà Lorella Cuccarini la co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2024, quella dedicata alle cover. Negli ultimi anni la showgirl è stata al centro di diverse polemiche, ricevute soprattutto dalla ex collega Heather Parisi, per le sue posizioni politiche. Pochi mesi fa alla Cuccarini, durante un’intervista, era stato chiesto con chi andrebbe a cena tra Elly Schlein e Giorgia Meloni.

Lorella Cuccarini co-conduttrice nella serata cover di Sanremo 2024

Andrà in onda oggi – venerdì 9 febbraio – la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, quella dedicata alle cover e ai duetti con gli ospiti.

È forse una delle serate più attese dal pubblico, che accanto ad Amadeus vedrà sul palco dell’Ariston il ritorno di Lorella Cuccarini, co-conduttrice della quarta serata, la penultima.

Fonte foto: ANSA Amadeus e Lorella Cuccarini durante la conferenza stampa per la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, quella dedicata alle cover

“L’emozione è sempre moltissima, ma gli anni aiutano. Spero di avere un pochino di esperienza in più per affrontare quel palco rispetto al 1993” ha detto in conferenza stampa la conduttrice, ballerina, cantante e attrice, seduta al fianco di Amadeus.

La Cuccarini sul suo ritorno in Rai

“Quando mi ha chiamata Amadeus mi sono sinceramente commossa, chi non ama salire su quel palco” ha poi aggiunto Lorella Cuccarini, parlando di quello che anche un ritorno in Rai. Punto sul quale le sono state poste diverse domande.

“Mai dire mai, sono una professionista – ha risposto la Cuccarini – con la dirigenza ho un ottimo rapporto. Qui mi sento a casa. Ma ho detto che sto bene dove sto, ho riscoperto che si può far spettacolo anche se si è avanti col tempo”.

“Felicissimo” anche Amadeus, che ha aggiunto: “Devo a lei il fatto di essere entrato su una tv generalista, quando lasciai la radio fu lei la prima a chiamarmi, mi disse se volevo fare Buona Domenica”. Nonostante ciò, anche la Cuccarini non è stata nel tempo esente dalle polemiche, soprattutto in seguito a un’intervista durante la quale le venne chiesto con chi preferirebbe cenare tra Elly Schlein e Giorgia Meloni.

Lorella Cuccarini su Giorgia Meloni

Nel corso di un’intervista del 2023 a La Verità, Lorella Cuccarini aveva difatti detto: “Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein andrei a cena con Giorgia Meloni, anche perché tifiamo per la stessa squadra. A pelle mi sta molto simpatica. Mi piacerebbe conoscerla di più”.

Parole che avevano ovviamente portato il discorso sui passati scontri con Heather Parisi, che in più occasioni si è scontrata con l’ex collega.

Come quando, con un post su Twitter del 2019, la Parisi aveva detto: “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste”, riferendosi chiaramente alla collega e alle sue simpatie politiche, espresse candidamente quando la Cuccarini definì “sacrosanto” il blocco dei flussi migratori.