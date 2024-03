Loredana Bertè ricoverata in ospedale, rimandato il concerto di Roma: come ottenere il rimborso dei biglietti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Rimandato il concerto di Loredana Bertè a Roma. La cantante, reduce da Sanremo, è stata ricoverata in ospedale per un dolore addominale. Già programmata una data sostitutiva, ma è anche possibile farsi risarcire il biglietto.

Loredana Bertè ricoverata per un malore

Nella serata di lunedì 11 marzo lo staff che cura il tour della cantante Loredana Bertè ha comunicato che l’artista è stata ricoverata in ospedale per alcuni accertamenti dopo un improvviso e persistente dolore addominale.

Loredana Bertè, 73 anni, è reduce dal Festival di Sanremo, dove ha vinto il premio “Mia Martini” e dal concorso musicale “Una voce per San Marino” dove è arrivata seconda sfiorando la qualificazione all’Eurovision Song Contest.

Fonte foto: ANSA Loredana Bertè sul palco di Sanremo

Al momento non sono state fornite altre informazioni riguardo il ricovero di Loredana Bertè, che la stessa sera del ricovero avrebbe dovuto essere sul palco a Roma per un concerto.

Rimandato il concerto di Roma

Il concerto della serata dell’11 marzo di Loredana Bertè a Roma è quindi stato annullato e sostituito con un’altra data immediatamente annunciata nello stesso messaggio in cui si comunicava il malore della cantante.

Il nuovo spettacolo si terrà il 15 maggio 2024 al Teatro Brancaccio, sempre a Roma, si legge nel comunicato dello staff della cantante: “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve” recita il messaggio.

Come ottenere il rimborso per i biglietti

Tutti i biglietti acquistati per il concerto del 11 marzo 2024 saranno validi per la data sostitutiva del 15 maggio al Teatro Brancaccio di Roma, fa sapere lo staff del tour di Loredana Bertè.

I fan che avevano acquistato il biglietto per assistere al concerto della serata in cui la cantante ha sofferto del malore che l’ha costretta al ricovero dovranno quindi soltanto attendere la nuova data del concerto.

In caso però non fosse per loro possibile recarsi a vedere il concerto nella data scelta per la sostituzione, sarà comunque possibile richiedere il rimborso dell’intero costo del biglietto. Bisognerà farlo però entro e non oltre il 22 marzo presso la prevendita dove è stato acquistato.