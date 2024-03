Loredana Bertè dimessa dall'ospedale, ma sono necessari altri accertamenti ed esami: come sta la cantante

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Loredana Bertè è stata dimessa dall’ospedale di Roma dove si trovava ricoverata in seguito ad alcuni problemi all’intestino accusati lunedì prima di un concerto. La cantante calabrese, infatti, ha annunciato sui social le dimissioni e il ritorno a Milano, dando qualche spiegazione in più ai fan.

Cosa è successo a Loredana Bertè

Ricoverata da lunedì 11 marzo in una clinica romana, Loredana Bertè ha tenuto tutti col fiato sospeso. La cantante 73enne, infatti, poche ore prima del concerto che si sarebbe dovuto tenere al Teatro Brancaccio ha accusato un malore che l’ha portata al ricovero.

L’artista calabrese, secondo quanto emerso, aveva avvertito dei dolori acuti all’intestino che in passato era già stato operato due volte.

Dopo alcuni controlli, i medici hanno deciso per il ricovero che ha poi successivamente portato al rinvio dei concerti di Roma e di Varese.

Ulteriori accertamenti urgenti

I rinvii delle date di Roma e Varese sono stati resi necessari perché le condizioni di salute non avrebbero consentito a Loredana Bertè di salire sul palco in sicurezza. La cantante, infatti, non si sarebbe potuta esibire come voluto.

E nelle ore successive al ricovero il suo staff ha fatto sapere che la 73enne dovrà essere sottoposta ad accertamenti “urgenti” per cercare di capire i motivi del malessere avvertito.

Il messaggio di Bertè sui social

La stessa Bertè sui social ha quindi deciso di fare chiarezza annunciando le dimissioni dalla clinica romana.

La cantante ha svelato di essere stata sottoposta a “una terapia d’urto” e di aver “iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere”.

“Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti” le parole di Bertè.

La cantante ha quindi dovuto rimandare i concerti, ma non altri impegni “meno gravosi per la mia salute“.

Al momento, fanno sapere dal suo entourage, la data del 19 marzo a Torino è confermata. Ma tutto dipenderà dalle condizioni di salute dell’artista.