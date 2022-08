Londra, incendio a London Bridge: edifici evacuati e treni interrotti. Cosa sta succedendo

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un grande incendio si è sviluppato a Southwark, storico quartiere di Londra. A causa del rogo, le linee ferroviarie da e per London Bridge a Londra sono state interrotte e diversi edifici sono stati evacuati. Ne hanno dato notizia i media del Regno Unito. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco

Le prime informazioni

Dieci autopompe e circa 70 vigili del fuoco hanno affrontato l’incendio divampato sotto gli archi ferroviari di Union Street a Southwark. Il comandante della stazione Wayne Johnson, che era anch’egli sul posto, ha dichiarato: “L’incendio stava producendo fumo pesante e a coloro che vivevano o lavoravano nella zona è stato consigliato di tenere chiuse le finestre e le porte. E poi: “I treni da e per il London Bridge sono stati colpiti e diversi edifici sono stati evacuati”.

Network Rail Kent & Sussex ha riferito su ‘Twitter’ che l’incendio si sarebbe diffuso in un parcheggio dove “un paio di auto elettriche sono andate in fiamme”.

A fire has broken out near London Bridge station pic.twitter.com/v8ATeWU4Mv — Jenny Stanton (@Jenny_Stanton) August 17, 2022

La testimonianza

La ‘BBC’ ha riportato la testimonianza della studentessa Lauren Chopin, che vive in un appartamento a due minuti a piedi dal luogo dove è scoppiato l’incendio. La ragazza ha raccontato di aver dovuto indossare una maschera nel suo appartamento a causa dei fumi. “C’è molto fumo in tutta Union Street e nelle strade vicine”, ha dichiarato la ventenne. “A volte rallenta e il fumo diventa più bianco, solo per essere seguito da un’altra enorme esplosione di fumo nero”, ha poi aggiunto.

Smentito un secondo incendio

Sempre la ‘BBC’ ha chiarito che la presenza di un secondo incendio, riferita in un primo momento, è stata successivamente smentita.

Non ci sono feriti

Secondo quanto è stato riferito dai Vigili del Fuoco sul sito internet ufficiale, al momento non risultano esserci persone ferite in seguito all’esplosione dell’incendio nella zona di London Bridge a Londra. L’incendio, ha riferito la London Fire Brigade, è sotto controllo. I Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che sono state avviate le indagini sulle cause dell’incendio, precisando che un aggiornamento sarà fornito a tempo debito.