Lollobrigida dopo il G7 Agricoltura con bermuda mimetici: la rabbia del ministro dopo critiche e battute

Il post G7 Agricoltura del ministro Francesco Lollobrigida si accende con una polemica. A scatenarla i bermuda mimetici indossati dallo stesso Lollobrigida durante un’intervista. Un look che ha letteralmente infiammato i social dopo essere stato rilanciato, sul web, da diverse testate di informazione. E proprio a queste testate si è rivolto il ministro con un post dal tono acceso, allo scopo di puntualizzare alcuni aspetti.

Lollobrigida: “Non ero al G7 Agricoltura”

Lollobrigida, in un post su Facebook, scrive per informare “i quotidiani scandalistici che in altri tempi goderono di ben altre notorietà” che “il G7 Agricoltura è finito ieri” (sabato 28 settembre, ndr). Lollobrigida spiega di aver raggiunto Ortigia in bici per comodità e velocità e ricorda che il 29 settembre, il giorno in cui ha rilasciato la tanto chiacchierata intervista, terminava l’Expo Divinazione.

“Il G7 e l’Expo sono stati un successo indiscutibile, ma le testate che furono di Scalfari e di Agnelli (dico l’Avvocato) sono interessate ai pantaloncini e alle scarpe”, ha scritto sui social il ministro.

L’intervista di Lollobrigida che ha infiammato i social

Domenica 29 settembre il ministro Lollobrigida ha rilasciato un’intervista, sul tema del G7 Agricoltura, ai cronisti FM Italia e Siracusa News.

Nella chiacchierata si è parlato di produzione alimentare e migrazione, ma a catturare l’attenzione dei social (e non solo) è stato il look del ministro. Sotto la camicia bianca, infatti, Lollobrigida indossava bermuda a camouflage militare (stile mimetica) e un paio di sneakers tricolori.

Il frame della mise di Lollobrigida è stato rilanciato, per esempio, da Enrico Mentana, scatenando le reazioni e i commenti di migliaia di utenti. Ma il giorno dopo è arrivata la precisazione di Lollobrigida sul fatto che l’intervista non era stata rilasciata durante il G7 Agricoltura, ma nel corso di un evento diverso.

G7 Agricoltura, i commenti sul look di Lollobrigida

“Non è un fotomontaggio”, ha scritto Enrico Mentana postando la foto di Lollobrigida con camicia e bermuda militari. Tra i tanti commenti degli utenti c’è anche chi ha rimarcato la differenza con lo stile dei politici della Prima Repubblica, citando Aldo Moro che frequentava la spiaggia di Terracina indossando un abito.

Altri invece ironizzano sul fatto che Lollobrigida non si fosse reso conto che l’intervista non era su Teams, mentre altri utenti hanno commentato tirando in ballo Matteo Salvini al Papete.

“Per completezza di notizia avevo calzini gialli ma non particolarmente visibili. Per altre amenità di questo tipo invito gli autorevoli direttori ad inviare di nuovo cronisti in loco”, ha commentato con una certa ironia lo stesso ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.