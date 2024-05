Lo yacht Launchpad di Mark Zuckerberg ha pure un campo da basket: quanto costa il gioiello del capo di Meta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sin dai tempi del college Mark Zuckerberg pensa in grande, e oggi lo dimostrano i numeri che riguardano lo yacht Launchpad che vanta anche un campo da basket al suo interno: quanto costa il bolide di proprietà del capoccia di Meta? Le cifre sono ovviamente da capogiro, proprio le stesse a cui Zuckerberg puntava sin da quando dalla sua stanza del college progettava ciò che un giorno sarebbe diventato un mondo a sé stante, distante anni luce da ‘MySpace’ e da tutti i primi social network che il mondo degli internauti ricordi.

Lo yacht di Mark Zuckerberg ha un campo da basket

Il nuovo yacht del boss di Meta è spuntato a Port Everglades, a Fort Lauderdale in Florida, in tutta la sua possenza. Possenza data soprattutto dai numeri, visto che Launchpad – questo il nome scelto da Mark Zuckerberg per il suo gioiello – è lungo 118 metri e può trasportare fino a 24 ospiti e 48 membri dell’equipaggio.

Lo scafo è dotato di quattro motori diesel, una scelta che ha fatto infuriare inevitabilmente gli ambientalisti ma che non ha certo frenato le ambizioni dell’imprenditore.

A prua, come tocco finale, c’è un campo da basket. Non solo tanti locali nei quali rilassarsi e lavorare, dunque, ma anche la proiezione dei momenti ludici che possono accompagnare i lunghi viaggi del capo di Meta.

Secondo il sito ‘Superyachtfan’, dedicato a tutti gli appassionati di yacht, gli interni di Launchpad si distinguono per soluzioni extralusso. Il personale a bordo è al completo servizio dei passeggeri.

Quanto costa il nuovo gioiello del capo di Meta

Secondo le stime, il nuovo yacht acquistato da Mark Zuckerberg avrebbe un valore di circa 300 milioni di dollari. Ovviamente il capo di Meta non ha ancora dato notizia del suo nuovo bolide, né è detto che ne darà comunicazione.

L’indiscrezione, infatti, arriva dal tabloid britannico ‘The Sun’ che ha individuato Launchpad in Florida.

La storia di Launchpad

Inizialmente Launchpad era stato commissionato all’azienda olandese Feadship dall’oligarca russo Vladimir Olegovič Potanin, che con l’arrivo delle sanzioni internazionali ha desistito.

Il progetto è opera del designer olandese Espen Øino, che nella sua lunga carriera ha progettato oltre 200 yacht.