Lo streptococco "carnivoro" che terrorizza il Giappone causa necrosi dei tessuti: 88 casi, mortalità al 30%

Si chiama Stss, ovvero Sindrome da shock tossico da streptococco. I giornali di tutto il mondo l’hanno ribattezzato streptococco “carnivoro” per via del fatto che causa una necrosi dei tessuti. L’allarme è alto in Giappone, dove si sono registrati 88 casi. Si tratta di una malattia rara ma dal decorso spesso letale: la mortalità è pari al 30% dei casi.

Streptococco “carnivoro” in Giappone

Non si tratta di una nuova malattia: si sospetta, semmai, che alla base ci sia una variante del batterio. A preoccupare le autorità sanitarie giapponesi è il fatto che il numero dei contagi accertati nel 2024 è più che raddoppiato rispetto ai casi registrati nel corso di tutto il 2023.

Il batterio “carnivoro” ferma il calcio

Lo stato di allerta in Estremo Oriente è tale che la Corea del Nord ha deciso di cancellare la partita di calcio che avrebbe visto la nazionale sfidare il Giappone a Pyongyang.

Cos’è la Sindrome da shock tossico

La Stss è uno degli esiti più gravi causati dall’infezione da streptococco di gruppo A, un batterio piuttosto comune che prospera nella gola e sulla pelle e che di solito è facilmente curabile.

Come spiega il sito del ministero della Salute, lo streptococco di gruppo A (noto anche come Gas da Group A Streptococcal) causa comunemente lievi sintomi come tonsillite, faringite e scarlattina.

Solo in rari casi, prosegue il ministero, l’infezione può manifestarsi con complicanze particolarmente gravi come batteriemia, polmonite, infezione dei tessuti molli e delle ossa, febbre reumatica e, appunto, anche sindrome da shock tossico. Nei casi più gravi la Stss può causare la necrosi dei tessuti connettivi che ricoprono i muscoli.

L’Istituto nazionale delle malattie infettive (Niid) ha dichiarato che “ci sono ancora molti fattori sconosciuti riguardo ai meccanismi alla base delle forme fulminanti (gravi e improvvise) di streptococco. Ora non siamo ancora nella fase in cui questi possano essere spiegati”.

Le autorità giapponesi ritengono che l’attuale aumento di casi di Stss possa essere dovuto a una variante nota come ceppo M1UK, rilevata sempre più spesso nei pazienti da metà novembre 2023.

Viaggiare sicuri, il sito del ministero degli Esteri per i viaggiatori, è aggiornato a metà dicembre 2023 e non riporta indicazioni specifiche in merito al rischio Stss. L’unica indicazione, generica, che viene fornita è quella di “stipulare, prima della partenza, una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro Paese)”.

Streptococco, casi in Italia

Nei primi mesi del 2024 anche in Italia, e in particolare a Milano, si è registrato un aumento di casi gravi di streptococco A con esiti anche mortali.