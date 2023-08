Lo storico disegnatore di Dylan Dog Giuseppe Montanari è morto: aveva 86 anni. Il ricordo di Sergio Bonelli

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Giuseppe Montanari, storico disegnatore di “Dylan Dog“, è morto il 6 agosto all’età di 86 anni. A darne l’annuncio è stato l’editore Sergio Bonelli.

L’omaggio di Sergio Bonelli

Nel messaggio pubblicato sulla pagina Facebook di Sergio Bonelli si legge: “Ci ha lasciato Giuseppe Montanari, il disegnatore emiliano, il cui inconfondibile tratto ha visualizzato, in coppia con Ernesto Grassani, tante indimenticabili avventure di Dylan Dog”.

E poi: “Tutta la redazione di via Buonarroti ricorda Giuseppe con affetto e ammirazione e si stringe in un abbraccio con gli amici e i familiari”.

Chi era Giuseppe Montanari

Sul sito di Sergio Bonelli editore c’è anche un ricordo di chi era Giuseppe Montanari, nato a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, il 26 novembre del 1936.

Il nome di Montanari è legato a tantissime pubblicazioni ed esperienze nel mondo del fumetto. Nel 1954 ha iniziato a collaborare con lo Studio D’Ami, prima su “I tre Bill“, pubblicato dalla Casa editrice al tempo guidata da Tea Bonelli, e poi visualizzando diverse storie western apparse in appendice a “Cucciolo” e “Tiramolla”.

Nel successivo decennio Giuseppe Montanari ha firmato, per l’Editoriale Corno, le copertine di “Maschera Nera” e di “Gordon“. Poi è passato ai fumetti erotici pubblicati da Renzo Barbieri e Giorgio Cavedon. Nel 1974 ha iniziato a lavorare per “Lanciostory”, disegnando la serie “Alamo Kid”.

Ha fatto il suo ingresso stabile nella scuderia Bonelli alla fine degli anni Settanta. lavorando per “Il Piccolo Ranger“, su testi di Decio Canzio e Giorgio Pezzin. Ha realizzato alcune storie per il contenitore “Full” e poi è entrato definitivamente nello staff di “Dylan Dog“, di cui è divenuto, in tandem con Ernesto Grassani, uno dei disegnatori più famosi e riconoscibili, a partire dalle indimenticabili pagine di “Le notti della Luna piena” (terzo albo della collana creata da Tiziano Sclavi, uscito nel 1986).

Dopo anni di ininterrotta militanza nella squadra dei fumettisti al servizio di “Dylan Dog”, nel dicembre del 2021 è diventato copertinista del bimestrale “Dylan Dog Oldboy“, formando un’inedita coppia con Paolo Bacilieri.

L’ultimo post di Giuseppe Montanari su Facebook

Sulla pagina Facebook di Giuseppe Montanari, l’ultimo post pubblicato risale alla serata del 3 agosto: una fotografia di piazzale Loreto a Milano di 90 anni fa.