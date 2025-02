Lo spettacolo della migrazione delle gru cinerine nel cielo di Genova. Le immagini

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Le immagini che ci sono state gentilmente concesse da Ugo de Cresi (osservatore naturalistico), documentano uno spettacolare avvenimento naturale capitato sul cielo di Genova giovedì 27 febbraio 2025. Un’osservazione naturalistica che ha emozionato non solo gli addetti ai lavori, ma moltissime persone che con il naso all’insù hanno assistito al passaggio di grandi stormi di Gru cenerina (Grus Grus) in migrazione dai grandi laghi africani passando da Spagna e Francia. Una stupenda coreografia in cui migliaia di uccelli hanno volteggiato ordinatamente nel cielo salutando il capoluogo ligure.

“Saranno state circa diecimila”, ci racconta Ugo, che aggiunge: “Grazie a una finestra di bel tempo sin dalle prime ore della mattina dall’estremo ponente di Liguria giungevano notizie di migliaia di esemplari in volo lungo costa. Nel pomeriggio due enormi stormi erano visibili dal porto antico di Genova e dalla sopraelevata. Risalita la Valpolcevera hanno sopraelevato il Passo dei Giovi prima e dopo prima del tramonto la linea spartiacque di Costa d’Orero incuneandosi nella Val Brevenna per poi dirigersi alle aeree di riposo poste dopo la Val Nure in Pianura Padana”. Per questi grandissimi stormi ancora un lungo viaggio che terminerà nelle grandi radure di Germania, Polonia e Baltico.