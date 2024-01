Lo scrittore Alessandro Baricco e la malattia raccontata da Fazio: come sta dopo due trapianti per leucemia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Alessandro Baricco parla della leucemia. Lo scrittore ha raccontato la sua malattia in un’intervista al programma ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio. Aveva reso pubblica la diagnosi all’inizio del 2022.

Come sta Alessandro Baricco

“Come sto? Credo che la risposta più onesta sia ‘sto bene’. Altrimenti non sarei qui” risponde così Alessandro Baricco alla prima domanda di Fabio Fazio durante l’intervista di domenica sera al programma ‘Che Tempo Che’ Fa sul Nove.

Baricco ha reso noto circa 2 anni fa, all’inizio del 2022, di essere affetto da leucemia mielomonocitica cronica, una grave malattia del sangue che lo ha costretto questa estate a due trapianti di midollo osseo.

Fonte foto: IPA L’intervista di Baricco a Che Tempo che Fa

“Non ti fai vedere in giro, lo devi dire che non stai bene. Ho dato messaggi pubblici sui social in due curve fondamentali di questo cammino. E’ stato molto pratico, molto utile” ha commentato lo scrittore.

La malattia e i trapianti di midollo

Per contrastare il progredire della leucemia Baricco si è sottoposto durante l’estate a due trapianti di midollo osseo presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Durante l’intervista ha raccontato il periodo difficile dopo le dimissioni.

“Ho passato l’estate al San Raffaele. Quando esci, guarito o meno guarito, c’è un cammino da fare per recuperare pezzettini o pezzettoni. Ricordo che dovevo lavarmi i denti, ero così debole e non riuscivo a fare il gesto. Tenevo lo spazzolino fermo e muovevo la testa” ha detto Baricco.

“Il cammino non è finito, ci sono tante cose da fare. Mi sono arrabbiato con il mio corpo? No. Il mio corpo e io abbiamo lavorato insieme per tutta la vita, lui è arrivato sempre prima sulle cose” ha poi concluso lo scrittore.

Cos’è la leucemia mielomonocitica cronica

Alessandro Baricco è affetto da un raro tumore del sangue, la leucemia mielomonocitica cronica. Si tratta di una malattia che comporta la proliferazione dei monociti, un tipo particolare di globuli bianchi, cellule del sistema immunitario presenti nella circolazione sanguigna.

Si tratta di una forma di leucemia cronica, che avanza molto più lentamente rispetto a forme più aggressive della stessa malattia. Insorge principalmente negli uomini con più di 65 anni e l’unica terapia per contrastarla è il trapianto di midollo osseo.