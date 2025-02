Lo sciopero dei magistrati fa infuriare Delmastro, duro attacco ai giudici: "Miserie dell'umanità"

L’Anm, associazione nazionale dei magistrati, ha indetto un nuovo sciopero dei magistrati contro la riforma della Giustizia e in particolare contro la separazione delle carriere, ma l’azione non è piaciuta al sottosegretario Andrea Delmastro che ha lanciato un nuovo attacco alla categoria.

L’accusa di Delmastro ai giudici

Lo sciopero era stato indetto quando l’Associazione nazionale magistrati era ancora guidata dal presidente Santalucia, ed è stato confermato dal suo successore, Cesare Parodi. Delmastro, la cui condanna in primo grado per il caso Cospito continua a far discutere, ha parlato a Il Tempo della situazione tra Governo e magistratura.

Il sottosegretario ritiene che andrebbe sanata la distanza tra l’esecutivo e i giudici e che “lo sciopero è legittimo, così come lo è per il Governo procedere con le riforme”. A tal proposito vede positivamente che il nuovo presidente Cesare Parodi “cerchi il dialogo, perché le riforme non sono fatte per spirito di rivalsa, ma per aiutare la magistratura a ritrovare l’onorabilità che le spetta”.

Fonte foto: ANSA

Ma alla domanda sui magistrati che scioperano invocando la Costituzione, Delmastro ha sottolineato che “la riforma costituzionale è quanto di più costituzionale ci sia. Invocare la Costituzione è strumentale”.

Ciò che però il sottosegretario non approva è che le udienze urgenti si terranno perché inderogabili e alcuni giudici userebbero questo escamotage per aderire allo sciopero e avere al contempo orario pagato.

“Queste sono miserie dell’umanità perché mescolano la dimensione politica con il lato economico”, ha detto.

Tornando allo sciopero che ha unito giudici e pm contro la separazione delle carriere, l’adesione avrebbe sfiorato l’80% a livello nazionale, con punte al Nord (90% a Milano, 86% a Torino) e una partecipazione quasi totale nelle Procure.

Delmastro sulla riforma della Giustizia

Parlando della riforma della Giustizia, secondo il sottosegretario “la stragrande maggioranza dei magistrati vuole solo fare il proprio lavoro e ottenere i posti direttivi per merito e non per affiliazione”.

A tal proposito l’obiettivo dell’esecutivo è quello di “contrastare il potere delle correnti e l’intreccio fra politica e magistratura. E quando parliamo di sorteggio, è dei togati e dei laici. Mai più la politica che si intreccia con la magistratura. Questo servirà a ridare equilibrio ai poteri e autonomia sia alla magistratura che alla politica, cosa che oggi non c’è”.

La condanna a Delmastro

Non è la prima volta che Delmastro si scaglia contro i magistrati. A seguito della condanna a 8 mesi del tribunale di Roma per rivelazione di segreto d’ufficio legata alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito, il sottosegretario aveva commentato: “è un dato di fatto che il collegio fosse fortemente connotato dalla presenza di Magistratura democratica“.