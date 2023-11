Lo scherzo telefonico a Giorgia Meloni visto da Travaglio: "Tra Totòtruffa e Fantozzi, aspetti preoccupanti"

Lo scherzo telefonico subito da Giorgia Meloni è al centro del dibattito politico in Italia. Sul tema è intervenuto anche il giornalista Marco Travaglio, direttore dell’edizione cartacea de ‘Il Fatto Quotidiano’, ospite di ‘Otto e mezzo’ su La7.

Il commento di Travaglio allo scherzo telefonico a Giorgia Meloni

Marco Travaglio ha commentato così lo scherzo telefonico a Giorgia Meloni: “La prima cosa da fare è ridere. Sembra una via di mezzo tra Totòtruffa 62 e Fantozzi contro tutti, quando Fantozzi si mette la molletta sul naso, la pentola in testa e la patata in bocca e fa l’accento svedese per non farsi riconoscere dal mega direttore, che poi lo scopre subito”.

Il giornalista ha poi aggiunto: “In realtà, poi, bisogna riflettere e pensare agli aspetti seri e anche un po’ preoccupanti di questa telefonata. Il livello di filtro e sicurezza di Palazzo Chigi mi sembra piuttosto permeabile, visto che il primo che passa con un nome di fantasia viene messo in comunicazione con il Presidente del Consiglio. L’altra cosa molto seria è che bisogna fare gli scherzi telefonici a Giorgia Meloni per farle dire la verità“.

Fonte foto: ANSA Marco Travaglio e Giorgia Meloni in una foto del 2013.

Travaglio e le parole di Giorgia Meloni sulla questione Ucraina

A proposito di quanto detto da Giorgia Meloni nel corso della telefonata, Marco Travaglio ha affermato: “Ha detto che la politica migratoria è un fallimento e questo, va detto, lo aveva un po’ ammesso negli ultimi tempi”.

Poi però il giornalista ha sottolineato: “Sulla questione Ucraina c’è una svolta clamorosa che a noi non è stata mai comunicata. Sembra di sentir parlare noi che siamo stati massacrati e lapidati come ‘pacifinti’ e ‘putiniani’ quando dicevamo che l’unica strada è un negoziato basato su un compromesso per accontentare entrambe le parti, cioè l’Ucraina e la Russia. La Meloni, in Parlamento, ha sempre detto il contrario: sostegno militare all’Ucraina fino alla vittoria finale e che l’unica pace giusta è quella in cui non si tratta con Putin e che inizia dal ritiro totale delle truppe russe dall’Ucraina. È l’opposto di quello che ha detto nella telefonata”.

La prima pagina de Il Fatto Quotidiano sullo scherzo a Giorgia Meloni

Il concetto espresso da Marco Travaglio a ‘Otto e mezzo’ è ribadito sulla prima pagina de ‘Il Fatto Quotidiano’ di giovedì 2 novembre. Il titolo d’apertura è: “Per farle dire la verità ci voleva uno scherzo”. Poi si legge: “Beffata. Meloni in retromarcia sull’Ucraina con 2 comici russi“.