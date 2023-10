Lo scherzo di Fiorello con un imitatore di Fedez che parla di Sanremo, il rapper incredulo: "Sembravo io"

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

L’ennesima burla di Fiorello stavolta riguarda Fedez (e coinvolge anche l’ad della Rai, Roberto Sergio): “Mi hanno proposto la direzione musicale di Sanremo e credo proprio che accetterò”. Sembra il noto cantante e compagno di Chiara Ferragni a dirlo, invece si tratta di un imitatore. Tutto è successo durante la consueta diretta social prima del programma Aspettando Viva Rai2!: Fiorello ha infatti simulato una videotelefonata con un finto Fedez.

Fedez e lo sketch di Fiorello su Sanremo

“Mi sono svegliato un po’ tardi perché ieri a X Factor ho fatto tardi e oggi sono su tutti i giornali”, spiega Fedez attraverso i suoi canali social.

“Sembravo io, è un tipo che parla come me… quel pirla di Fiorello, in senso giocoso, siamo amici, ha fatto finta che fossi al telefono ma era un tipo che parla come me, ma non per imitarmi, parla come me normalmente”.

Fonte foto: ANSA Fedez durante il photocall per la nuova stagione di X Factor a Milano

“In più l’ad della Rai – prosegue – era in trasmissione mi ha detto Fiore ha fatto finta di stare al gioco, quindi boh non riesco a capire, ma come è possibile??!”.

L’ironia sull’ospitata di Fedez da Fazio

La gag è iniziata con Fiorello che voleva ‘bruciare’ l’ospitata di Fedez da Fazio prevista domenica 29 ottobre: “Lo sai che chi va da Fazio non può parlare con nessun altro”, ha spiegato lo showman siciliano a Biggio, prima di chiedergli di telefonare a Fedez. “Sono Biggio ti posso passare Rosario? Mettiamo in viva voce”.

Fiorello a quel punto gli chiede di Fazio: “È più facile andare da Fabio che in Rai”, risponde Fedez. “Cosa ti chiederà Fazio?”, prosegue Fiorello. “Credo qualcosa sulla mia salute – replica il rapper – su progetti musicali e poi qualcosa su Sanremo. Mi hanno proposto la direzione musicale e credo proprio che accetterò”.

“E chi presenterà?”, finge di incalzare Fiorello: “Questo non posso dirtelo. Ma è una donna”.

L’ultima domanda rimane senza risposta: “Pagano bene lì alla Nove? Perché vorrei andare anche io”, chiede. “Posso non rispondere a questa domanda?”, conclude ironicamente l’imitatore di Fedez.

Fedez scherza: “Se dovesse succedere…”

“No, non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2025, no. Non credo succederà… se dovesse succedere farebbe molto ridere”, ha spiegato il vero Fedez sempre sui social.

Poi il cantante ha pubblicato un vocale mandato da Fiorello: “Federico, ti stanno fischiando un po’ le orecchie stamattina? Sappi che abbiamo fatto una bella burla“.