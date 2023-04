Lo chef Alessio Gilberti annuncia il suicidio su Facebook e viene trovato morto a Roma: aveva solo 42 anni

“È ora di finirla”, queste le parole postate da Alessio Gilberti, chef originario di Biella, sul suo profilo Facebook il 10 aprile. Immediatamente sono arrivati i commenti dei suoi contatti che gli hanno chiesto spiegazioni e, soprattutto, hanno cercato di dissuaderlo dal suicidio. Gilberti viveva a Roma, dove si era trasferito per motivi di lavoro.

Il suicidio annunciato su Facebook

Il 10 aprile Alessio Gilberti, residente a Roma dove lavorava come chef, ha annunciato il suo suicidio sul suo profilo Facebook.

Le sue parole: “È tutto pronto. È ora di finirla. Senza di te non so stare e quindi non vale la pena. Ciao a tutti“.

Così Alessio Gilberti ha annunciato il suo gesto disperato. Immediatamente è arrivata una pioggia di commenti da parte dei suoi contatti che hanno tentato di incoraggiarlo. “Sei impazzito? Tutto si risolve!”. Alessio ha risposto: “Non ce la faccio più”, poi ha smesso di commentare.

A più riprese altri contatti hanno cercato di spronarlo, ma senza risultati. Ad un certo punto è intervenuto il padre, Claudio, per rispondere agli amici preoccupati. “Sono il padre di Ale, a me non risponde. Tu sai di più?”, ha scritto l’uomo per rispondere al commento di un amico in apprensione.

Poi la notizia è arrivata ai familiari. Claudio Gilberti, infatti, al commento di un’amica ha risposto: “È morto, non so in quale modo”.

La morte

Sulla morte di Alessio Gilberti ci sono pochi dettagli. Come riporta la stampa locale – da ‘Notizia oggi’ a ‘Il piccolo’ – lo chef biellese si è tolto la vita l’11 aprile, un giorno dopo il suo annuncio su Facebook.

Non è dato conoscere le dinamiche della sua fine disperata. In questo momento tanti utenti social stanno inviando le sentite condoglianze ai familiari.

Il suo corpo è stato rinvenuto a Roma, dove lo chef lavorava da tempo. Stando a quanto scritto nel suo ultimo post su Facebook, il suo gesto potrebbe essere correlato alla fine di una relazione.

Chi era Alessio Gilberti

Nato a Biella nel 1980, era un grande tifoso della squadra di pallacanestro della sua città.

Negli anni – ricostruisce ‘Quotidiano Piemontese’ – aveva girato il mondo e l’Italia.

Come scrive ‘News Biella’, nella frazione di Chiavazza aveva gestito una tabaccheria in via Lorenzo Cucco. Recentemente si era trasferito a Roma.

Nelle ultime ore è giunta notizia di un’altra tragedia: a soli 18 anni la pallavolista Julia Ituma è stata rinvenuta priva di vita a Istanbul di fronte all’albergo presso il quale soggiornava insieme alle sue compagne della Igor Gorgonzola Volley.

Per lei gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi del suicidio.