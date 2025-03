Livorno, scontro tra tifosi nello stesso gruppo ultras: rissa pianificata, sette denunce e indagini in corso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette persone sono state denunciate a Livorno per la loro partecipazione a una violenta rissa tra fazioni rivali della tifoseria calcistica locale. L’episodio si è verificato il 29 settembre nel quartiere Coteto, e le indagini hanno portato alla luce dettagli inquietanti sulla preparazione dell’evento.

Le indagini

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, le indagini condotte dalla Compagnia di Livorno hanno permesso di raccogliere prove significative grazie all’analisi di video di sorveglianza e a metodi tradizionali di investigazione. Gli scontri hanno coinvolto due gruppi della stessa tifoseria, i sostenitori della “Curva Nord” e il gruppo “Livorno Ultras”, quest’ultimo scioltosi dopo l’incidente.

Dettagli dell’evento

Le immagini hanno rivelato che i partecipanti alla rissa erano già in possesso di strumenti atti a offendere, dimostrando una pianificazione meticolosa. Gli indagati indossavano abiti per il travisamento, nonostante la temperatura elevata, per evitare il riconoscimento.

Conseguenze legali

Sette individui, di età compresa tra i 24 e i 54 anni, sono stati denunciati per rissa aggravata. Molti di loro hanno precedenti penali e sono stati soggetti a misure restrittive come il Daspo. Le autorità stanno valutando ulteriori provvedimenti per prevenire future violenze.

Presunzione di innocenza

Nonostante le accuse, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a una sentenza definitiva. Le indagini sono ancora in corso per identificare ulteriori partecipanti agli scontri di Livorno.

Fonte foto: IPA