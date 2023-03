Litigio termina con l'omicidio a Capurso: 29enne accoltellato dopo l'inseguimento in auto, due feriti

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un giovane di 29 anni ha perso la vita a Capurso, in provincia di Bari, al termine di un litigio. Secondo quanto emerso l’uomo è stato accoltellato al termine di un inseguimento in auto che probabilmente è iniziato in un paese vicino e si è concluso con l’omicidio.

29enne accoltellato dopo un litigio

L’episodio, riferisce La Repubblica, è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 16 marzo 2023. Poco dopo le 18.30, al termine di una lite, un 29enne è stato accoltellato a morte in via Casamassima a Capurso, in provincia di Bari.

L’uomo, secondo quanto riferito, sarebbe stato raggiunto da un fendente letale davanti a un bar e a un barber shop. Poco prima era arrivato sul luogo con la sua auto, una Peugeot 206 coinvolta in un inseguimento con una Volkswagen a bordo della quale c’erano almeno altri due uomini.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Al termine della corsa, i veicoli si sarebbero fermati davanti a un barber shop e gli uomini coinvolti si sarebbero colpiti con armi da taglio.

L’inseguimento e l’omicidio

Secondo le prime ricostruzioni, le auto si erano inseguite dalla vicina Mola e sono giunte a Capurso poco dopo le 18.30. Davanti al bar, riferisce La Repubblica, i passeggeri sono entrati in contatto.

Ad avere la peggio sarebbe stato l’uomo nella Peugeot, accoltellato dai rivali. All’arrivo dei soccorsi, il 29enne è stato trovato riverso a terra.

Due feriti nella lite

Altre due persone sono rimaste ferite nel litigio avvenuto a Capurso, in via Casamassima. Dei feriti uno è stato medicata sul luogo del delitto, in ambulanza, e l’altro invece è stato portata autonomamente all’ospedale Di Venere di Bari.

In via Casamassima, via trafficata del paese, sono arrivati il pm Michele Ruggiero, i carabinieri della stazione locale, i militari del comando provinciale di Bari e gli agenti della polizia locale per indagare sulla dinamica e ascoltare i testimoni.