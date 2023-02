Litigano per una precedenza in rotatoria, finisce con un accoltellamento: grave un 52enne a Carugate

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Ha dell’assurdo quanto capitato venerdì 17 febbraio a Carugate, nel Milanese, dove un 52enne ha ripetutamente colpito a petto e gamba con un coltello un 55enne, reo di non avergli dato precedenza con la propria automobile in un ingresso in rotatoria.

Accoltellato per non aver dato precedenza

La vicenda ha avuto luogo nel primo pomeriggio del 17 febbraio nel Milanese, nei pressi del cimitero di Carugate, in via Garibaldi.

Secondo le prime ricostruzioni due uomini, entrambi incensurati, sarebbero venuti alle mani per motivi di viabilità, dato che uno dei due non avrebbe dato la precedenza in rotatoria all’altro.

Fonte foto: Virgilio Notizie Carugate, il comune nel Milanese nel quale è avvenuto l’accoltellamento in seguito al diverbio sulla precedenza stradale

Nonostante il motivo apparentemente banale, il nervosismo è salito e uno dei due guidatori, un 55enne, avrebbe preso un coltello a serramanico, con una lama di una decina di centimetri, per poi sferrare due fendenti al suo “avversario”, colpendolo al petto e a una gamba.

L’arrivo della Polizia

Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione e del Nucleo Radiomobile della compagnia di Piotello, che hanno bloccato l’aggressore, portato poi in caserma per gli accertamenti del caso.

In soccorso sono arrivate anche un’automedica e due ambulanze. La vittima è stata ritrovata cosciente ma con profonde ferite d’arma da taglio all’addome e alla gamba.

Soccorso sul posto, il 52enne è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano, dove sarebbe ricoverato in codice rosso ma non in pericolo di vita.

Una vittima nella notte a Milano

Quello di Carugate non è stata però l’unica violenza a colpi di coltello avvenuta nel Milanese il 17 febbraio.

Nella notte infatti, un 29enne algerino è stato accoltellato da un 44enne marocchino in viale Romagna, a Milano. I Carabinieri della Compagnia di Porta onforte e del Nucleo Radiomobile sono riusciti a ritrovare l’aggressore anche grazie alla scia di sangue lasciata lungo la strada.

Il 29enne è stato subito soccorso, ma la profonda ferita da taglio giunta fino al retro dell’occhio non gli ha lasciato scampo, causandone la morte mentre si trovava all’ospedale Fatebenefratelli.