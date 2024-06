Litiga col vicino di casa a Mascali a Catania e lo uccide: morto 41enne, carabinieri arrestano l'aggressore

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato colpito con una forbice al collo dal vicino di casa al termine di un litigio a Mascali, in provincia di Catania. L’uomo, soccorso dal 118, è deceduto presso l’ospedale di Giarre a causa della vasta emorragia subita.

Ucciso dal vicino di casa

La lite mortale è avvenuta attorno alle 12 di mercoledì 26 giugno 2024 a Mascali, in provincia di Catania. In via Roma, secondo quanto si apprende, i due avrebbero cominciato a litigare per cause non ancora accertate, fino a quando uno ha aggredito l’altro.

Nel corso della colluttazione un 41enne è stato colpito al collo con una forbice, colpo che gli ha causato una vasta emorragia.

L’uomo, ferito alla trachea e alla carotide, è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate.

Uomo morto in ospedale

Nonostante i soccorsi celeri del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare. A perdere la vita, secondo quanto si apprende, è il 41enne Antonio Raciti.

L’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale di Giarre, nel disperato tentativo di salvargli la vita. Ma tutto è stato vano.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’omicidio si è consumato a Macali (nel cerchio in rosso), in provincia di Catania

Fermato il killer

Il killer è stato fermato dai carabinieri che lo hanno trovato in casa con ancora addosso la maglietta sporca di sangue. L’uomo aveva con sé anche un marsupio all’interno del quale era contenuta la forbice utilizzata per ferire mortalmente il vicino.

Non sono ancora note le cause del litigio che ha portato alla morte del 41enne. Sul caso indaga la procura di Catania con l’aggiunto Fabio Scavone.

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri del SIS, Sezioni investigative scientifiche.