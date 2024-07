Litiga col compagno a Trieste e poi lo getta giù dal balcone: gravissimo 45enne, donna fermata dai carabinieri

Un violento litigio in casa e poi un uomo che precipita dal balcone, ferendosi gravemente. È quanto accaduto domenica 30 giugno, a Opicina, un quartiere di Trieste. La Procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio a carico della compagna dell’uomo, una donna di origini slovene.

Trieste, donna getta giù dal balcone il compagno

Come riporta La Repubblica, l’ipotesi degli inquirenti è che sia stata lei a spingere il compagno dal balcone al culmine della lite.

L’uomo, A.N. di 45 anni, di origini brasiliane, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell‘ospedale di Cattinara.

Fonte foto: tuttocitta.it

Il violento litigio è avvenuto nel quartiere Opicina a Trieste

La caduta dal primo piano, da un’altezza di circa cinque metri, gli ha causato traumi gravissimi.

L’uomo è intubato in ospedale: le sue condizioni

Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo sarebbe stato trovato dai soccorritori seduto a terra.

Inizialmente si era alzato da solo e aveva percorso alcuni metri, dopo qualche passo è stato caricato in ambulanza.

Le sue condizioni, però, sono improvvisamente peggiorate durante il trasporto in ospedale, rendendo necessario l’intubamento. Il 45enne è arrivato al pronto soccorso in codice rosso (massima gravità) e le sue condizioni sono molto gravi.

Le indagini e lo stato di fermo

La compagna dell’uomo si trova al momento in stato di fermo.

Le indagini su quanto accaduto a Opicina, affidate ai Carabinieri di Aurisina, sono coordinate dal pubblico ministero Maddalena Chergia.

È stato prelevato il dna della donna, che al momento confermerebbe l’ipotesi del tentato omicidio. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire i fatti con esattezza e per far luce sulle responsabilità.

Il caso ha scosso la tranquilla comunità di Opicina. L’8 giugno una tragedia aveva scosso un’altra piccola comunità triestina, quella di Sistiana, dove era avvenuto un incidente che aveva causato un morto e diversi feriti.