Lite tra minorenni a Frosinone, grave un 17enne accoltellato: è stato salvato dall’autista di un autobus

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a Frosinone nella serata di venerdì 6 dicembre. Il giovane extracomunitario è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale “Spaziani” di Frosinone, le sue condizioni sono state definite gravi. Secondo una prima ricostruzione effettuate dai carabinieri, che indagano sull’accaduto, il 17enne è stato inseguito e colpito con diverse coltellate, probabilmente da altri giovani stranieri. A salvarlo è stato l’autista di un autobus di linea, che gli ha permesso di salire a bordo e di mettersi al riparo. L’aggressione è avvenuta nel quartiere Scalo di Frosinone.

Litigio tra stranieri a Frosinone Scalo

L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una violenta lite tra giovani di nazionalità straniera. La discussione è cominciata in piazza Pertini, capolinea degli autobus di linea di Frosinone Scalo.

Per sfuggire agli aggressori il 17enne è scappato lungo via Mascagni e lì è riuscito a mettersi in salvo.

Il ragazzo, grazie all’aiuto di un autista, è salito su un autobus fermo e a quel punto i suoi inseguitori si sono dileguati. Il gesto del conducente ha probabilmente evitato conseguenze ancora più gravi per il 17enne.

Una volta al sicuro sul mezzo, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno preso in carico il giovane e lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Ora il 17enne, che è stato ferito con alcune coltellate, è ricoverato nel reparto rianimazione. La gravità delle sue condizioni ha indotto i medici a non sciogliere la prognosi, che rimane riservata.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Frosinone, che sono al lavoro per cercare di risalire agli aggressori.

A novembre un altro litigio con accoltellamento

In base alle prime informazioni, il ragazzo è stato colpito da fendenti alla pancia e all’addome e ha riportate ferite profonde. Si tratterebbe di un giovane di origini nordafricane. I militari sono a caccia del gruppetto di tre o quattro persone che lo ha inseguito e lo ha ferito.

Decisivo l’intervento dell’autista dell’autobus che aveva assistito alla scena. È stato lui ad aprire le porte del mezzo per permettere al 17enne di salire a bordo e mettersi così in salvo. Un gesto che ha portato gli inseguitori a desistere, mentre lo stesso autista ha chiamato i soccorsi.

Lo scorso 13 novembre era accaduto un episodio simile, sempre in piazza Pertini a Frosinone. Anche in quel caso un giovane straniero era stato ferito (in modo non grave) con una coltellata al culmine di una lite.