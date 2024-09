Lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì al ristorante, c'è la svolta sulla querela: cos'è stato deciso

La vicenda della lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì ha subito una svolta importante lunedì 16 settembre. Il regista ha infatti deciso di ritirare la querela per lesioni che aveva presentato nei confronti dell’ex moglie a seguito di un acceso scontro avvenuto a giugno in un ristorante romano. L’episodio, che aveva fatto discutere sia per la notorietà dei protagonisti che per la violenza del confronto, aveva portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura, con reciproche accuse e denunce.

Paolo Virzì ritira la querela per lesioni

La lite era scoppiata quando Virzì, passeggiando con la figlia maggiore avuta da una precedente relazione, aveva incontrato casualmente Micaela Ramazzotti, seduta con la figlia di 11 anni, avuta proprio dal regista, e il suo nuovo compagno, Claudio Pallitto.

Il tutto sarebbe nato da una frase rivolta da Virzì alla figlia, alla quale Pallitto avrebbe reagito in modo aggressivo.

Da lì, la situazione è degenerata rapidamente: insulti, spintoni, stoviglie rotte e addirittura lanci di cellulari. Entrambe le parti si erano recate dai carabinieri per denunciare l’altro, dando il via a una battaglia legale che ha coinvolto non solo i due ex coniugi, ma anche i loro rispettivi compagni e figli.

Il 16 settembre la decisione di Virzì di ritirare la querela.

La risposta di Micaela Ramazzotti

Il gesto di Virzì di ritirare la querela potrebbe sembrare un tentativo di porre fine alla disputa, ma la strada per una completa riconciliazione appare ancora lontana.

Micaela Ramazzotti, infatti, tramite i suoi legali Annamaria Bernardini De Pace e David Leggi, ha fatto sapere che non intende ritirare la sua denuncia.

L’attrice ha sottolineato che la sua priorità è la tutela dei figli e che è disposta a rivedere la sua posizione solo se Virzì dimostrerà di avere lo stesso primario interesse per il benessere familiare.

Le indagini sulla lite

Nonostante il ritiro della querela da parte del regista, la situazione rimane tesa.

La Ramazzotti sembra infatti decisa a portare avanti la sua battaglia legale finché non verranno soddisfatte le sue condizioni, sollevando ulteriori dubbi sulla possibilità di una pace duratura tra i due.

Nel frattempo, l’inchiesta prosegue, e sarà compito della magistratura fare chiarezza su quanto realmente accaduto la sera della lite.