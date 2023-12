Lite tra marito e moglie degenera a Buccinasco: lui prova a colpirla con un coltello, il figlio lo blocca

A Buccinasco, nel Milanese, un uomo italiano di 59 anni ha tentato di colpire con un coltello da cucina la moglie, una donna tunisina 50enne. Il figlio della coppia è intervenuto ed è riuscito a fermare il padre.

L’arrivo dei carabinieri

Il 59enne, prima di impugnare il coltello, ha preso la compagna per il collo. Quando ha afferrato tra le mani l’arma, il figlio di 17 anni lo ha bloccato e immobilizzato fino all’arrivo dei carabinieri.

Gli uomini dell’Arma giunti sul posto hanno arrestato il marito della vittima.

Il pericoloso episodio si è verificato lungo la giornata di domenica 10 dicembre, ma è stato reso noto a livello pubblico nelle scorse ore, quasi una settimana dopo rispetto a quando si è svolta la vicenda.

La dinamica della lite

Tutto è iniziato, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri del comando provinciale di Milano, con una lite in casa, scoppiata per futili motivi.

A un certo punto l’uomo ha iniziato a strattonare la moglie e l’ha presa per il collo.

Quindi l’ha minacciata di morte, brandendo in aria il coltello per poi provare a colpirla.

Il figlio, che ha assistito fin dall’inizio alla lite, si è frapposto tra il padre e la madre, evitando che la lite culminasse in una tragedia famigliare.

L’arresto e la perquisizione

Poco dopo i carabinieri e i sanitari del 118 sono sopraggiunti nell’abitazione. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, da dove è stata dimessa con sette giorni di prognosi: fortunatamente non aveva riportato lesioni gravi.

L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e portato a San Vittore. In seguito alla perquisizione, nell’appartamento sono state trovate 21 cartucce calibro 12 in un cinturone da caccia, che l’uomo deteneva illegalmente.

L’episodio di Napoli

Nelle scorse ore a Napoli c’è stato un altro arresto riguardante la violenza sulle donne. Un 19enne è finito in manette per atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex fidanzata.