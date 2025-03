Lite tra due ragazzi in piazza de Gasperi a Padova, spunta un coltello: 21enne ferito alla nuca, ricoverato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato arrestato a Padova per aggressione a un cittadino pachistano. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 4 marzo in piazza de Gasperi, dove la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una lite tra due persone.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno notato quella che sembrava una lite tra due individui. La situazione si è rivelata essere un’aggressione, con la vittima, un cittadino pachistano di 21 anni, che ha riportato una ferita da taglio alla nuca. Gli agenti hanno immediatamente inseguito e bloccato l’aggressore a poche centinaia di metri di distanza.

Identificazione e arresto

L’aggressore è stato identificato come un cittadino italiano di origine tunisina di 25 anni, con numerosi precedenti legati a stupefacenti. Nonostante le ricerche, il coltello utilizzato nell’aggressione non è stato recuperato. L’uomo è stato arrestato per lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione ai fini di spaccio di 4 dosi di hashish.

Secondo episodio e indagini

Nel frattempo, un altro intervento della Polizia è avvenuto in via Aspetti a Padova, dove un cittadino tunisino di 27 anni è stato trovato con una ferita da taglio al braccio destro. Gli investigatori stanno verificando un’eventuale connessione tra i due episodi, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro.

Fonte foto: IPA