Lite tra conviventi ad Ancona, 30enne accoltella il compagno e in Questura volano bestemmie contro gli agenti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una lite tra conviventi ha portato a una denuncia per lesioni e oltraggio nei pressi di via Monte Marino, ad Ancona. La Polizia di Stato è intervenuta intorno alle ore 1.50 per sedare il conflitto tra una donna di origine rumena di circa 30 anni e un uomo afgano di circa 40 anni. La donna ha ferito il compagno con un coltello, ma l’uomo ha scelto di non denunciarla.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti sono giunti sul posto e hanno identificato i due soggetti coinvolti. La donna ha consegnato spontaneamente un coltello, ammettendo di aver ferito il compagno durante la lite. L’uomo, presente nell’appartamento, ha confermato la versione della donna e ha deciso di non procedere con una denuncia.

Motivi della lite

La Polizia ha ricostruito che la lite è scaturita per futili motivi legati alla gelosia della donna e alle differenze culturali e religiose tra i due. Durante la discussione, la donna ha afferrato un coltello, causando un lieve taglio sull’addome del compagno, che è stato trasportato in ospedale con una prognosi di 7 giorni.

Denuncia e conseguenze

La trentenne è stata condotta presso gli Uffici di via Gervasoni per ulteriori accertamenti. Durante le operazioni, ha iniziato a inveire contro gli agenti, danneggiando una porta e proferendo offese e bestemmie. È stata denunciata per resistenza a P.U., oltraggio, bestemmia, manifestazioni oltraggiose verso i defunti e danneggiamento. Inoltre, a causa di precedenti e di una misura di prevenzione del Questore, è stata deferita d’ufficio anche per lesioni personali aggravate.

Fonte foto: IPA