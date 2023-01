Lite su un autobus a Milano, 21enne accoltellato al collo: è grave

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Prima la lite sull’autobus, poi il sangue. Un 21enne è stato accoltellato a Milano dopo essere sceso alla fermata Famagosta, nella periferia sud della città meneghina. Per questo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo. Sul caso indaga la polizia.

21enne accoltellato a Milano dopo una lite sull’autobus

Le dinamiche sono ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, nella serata di martedì 17 gennaio il 21enne si trovava su un autobus della linea 71, dove avrebbe cominciato a litigare con un altro passeggero.

Non è chiaro se i due si conoscessero. Intorno alle 20:10, il 21enne è sceso alla fermata di via Famagosta, nella periferia sud di Milano, seguito dall’altro uomo.

Proprio in quel momento il ragazzo avrebbe ricevuto una coltellata dietro l’orecchio.

I soccorsi e le indagini

I soccorsi – scrive ‘Corriere della città’ – sono prontamente intervenuti ma le condizioni del 21enne si sono presentate da subito gravi. Per questo il giovane è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Paolo.

Secondo le prime notizie, sarebbe in fin di vita. ‘Leggo’ scrive che la vittima sarebbe di origine straniera.

Dopo l’accoltellamento, l’aggressore si è dileguato. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per rintracciare il colpevole e ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Ignote le motivazioni della lite

Per il momento non sono noti i motivi che hanno scatenato la lite.

Ancora, mentre scriviamo, il personale medico non ha ancora sciolto la prognosi, dunque gli inquirenti non possono ancora interrogare la vittima.

Negli ultimi giorni Milano è stata spesso teatro di fatti di cronaca: solamente poche ore fa un incendio in un appartamento ha cagionato la morte di una donna, intossicata dal fumo. Le indagini per risalire alle origini del rogo sono ancora in corso.

A proposito di criminalità, invece, recentemente l’influencer Roberta Martini è stata rapinata da tre uomini che le hanno sottratto gioielli e un totale di 5 mila euro.