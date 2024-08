Lite nella finale di beach volley femminile fra Brasile e Canada: atlete vengono quasi alle mani, poi la pace

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Clima teso durante la finale di beach volley femminile tra Brasile e Canada alle Olimpiadi di Parigi 2024, con la tensione agonistica che ha portato a un’accesa lite verbale tra le atlete. Quando la situazione sembrava degenerare in un conflitto fisico, tutto è cambiato quando dagli altoparlanti è stata diffusa “Imagine” di John Lennon. La musica ha immediatamente disteso gli animi, trasformando la rabbia in sorrisi, con il pubblico che ha cantato tutto insieme. Il Brasile ha poi vinto il match al tie-break, conquistando la medaglia d’oro.

Finale di beach volley alle Olimpiadi, lite furiosa

A volte l’agonismo della competizione può prendere il sopravvento e trasformare la sportività in tensioni accese, come è accaduto in queste Olimpiadi di Parigi.

Durante la finale di beach volley femminile tra Brasile e Canada, la situazione è quasi sfuggita di mano, con le atlete coinvolte in un confronto infuocato sotto rete.

Il podio della finale di beach volley femminile: il Brasile vince l’oro

Tuttavia, un momento inaspettato ha cambiato tutto: l’inizio di “Imagine” di John Lennon dagli altoparlanti ha di fatto placato gli animi, con le giocatrici che hanno abbandonato la rabbia per sorridersi, mentre il pubblico intonava l’inno universale alla pace.

Cosa è successo fra le atlete di Canada e Brasile

La finale di beach volley femminile ha visto le brasiliane Ana Patricia Ramos e Eduarda ‘Duda’ Lisboa trionfare sulle canadesi Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson.

Il match, conclusosi con un punteggio di 26-24, 12-21, 15-10, ha regalato al Brasile la sua prima medaglia d’oro in questa disciplina dai Giochi di Atlanta 1996.

Nel tie-break decisivo, con il Brasile avanti 11-7, la tensione è salita quando le canadesi hanno vinto il punto successivo. Wilkerson e Ana Patricia hanno iniziato a lanciarsi accuse reciproche, ritrovandosi sotto rete per uno scambio acceso di parole.

L’atmosfera si è rapidamente deteriorata, coinvolgendo anche le altre due giocatrici in una sorta di lite generale. Nonostante i tentativi dell’arbitro di riportare la calma, Wilkerson ha continuato a discutere animatamente, tanto da essere sanzionata con un cartellino giallo.

La pace nel segno di John Lennon

Mentre le giocatrici si preparavano a riprendere il gioco con i volti ancora tesi, il DJ ha tirato fuori dal cilindro le note iconiche di “Imagine” di John Lennon, diffuse dagli altoparlanti del campo.

Il messaggio di pace della canzone ha influenzato l’atmosfera, con il pubblico che ha iniziato a cantare, portando un sorriso sui volti delle atlete e creando un momento di distensione. La partita è ripresa e le brasiliane hanno vinto il tie-break con il punteggio di 15-10.

Wilkerson ha poi spiegato ai giornalisti che il conflitto era stato causato da un malinteso, e nonostante la tensione iniziale, si è concluso con un abbraccio caloroso tra le squadre.