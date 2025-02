Lite in un bar di Savona degenera e arriva la polizia: agenti picchiati e presi a morsi, arrestati due ragazzi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini di origini straniere di 27 e 28 anni sono stati arrestati a Savona per minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto in un bar del centro in tarda serata, quando una lite ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono intervenuti dopo diverse segnalazioni al 112 riguardanti una lite nei pressi di un bar. Giunti sul posto, hanno trovato un gruppo di persone in stato di agitazione. Alla richiesta di spiegazioni, due uomini hanno iniziato a inveire contro i poliziotti, rifiutando di fornire le proprie generalità.

Escalation di violenza

Nonostante i tentativi della Polizia di riportare la calma, i due uomini hanno aggredito gli agenti, causando loro traumi con pugni e morsi, e hanno danneggiato l’auto di servizio con calci. Gli altri presenti hanno cercato di impedire l’arresto, accerchiando e strattonando gli agenti.

Collaborazione e arresto

Grazie alla collaborazione di una pattuglia della Guardia di Finanza, la situazione è stata rapidamente contenuta e i due uomini sono stati condotti in Questura per formalizzare l’arresto. Entrambi sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Provvedimenti del Questore

In seguito all’accaduto, il Questore di Savona ha emesso un provvedimento d’urgenza sospendendo per quindici giorni la licenza del locale coinvolto, già noto per episodi simili in passato. La decisione è stata presa per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

