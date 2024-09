Lite in strada a Rosolini con motosega e scala per una mancata precedenza: il video della rissa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un duello in strada a colpi di motosega e scala. È finita così una violenta lite in strada a Rosolini, in provincia di Siracusa, scoppiata per un banale motivo, una mancata precedenza. I video della rissa, con i protagonisti che brandiscono delle insolite arme improprie, sono diventati rapidamente virali sui social.

Lite in strada a Rosolini

L’accesa lite in strada a colpi di motosega e scala è avvenuta nel pomeriggio di martedì 10 settembre a Rosolini, in provincia di Siracusa.

Come riporta Siracusa News, la rissa è scoppiata tra un giardiniere che era alla guida di un camioncino e un gruppo di stranieri che viaggiava a bordo di un’auto.

Fonte foto: Tuttocittà.it La lite in strada a Rosolini, in provincia di Siracusa

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, la lite sarebbe scoppiata per una mancata precedenza, dopo che i due veicoli sono quasi venuti a contatto.

Sfiorato l’incidente, i conducenti dei due mezzi sono scesi e hanno iniziato a litigare e a insultarsi a vicenda.

La rissa con motosega e scala

Gli animi si sarebbero surriscaldati e a un certo punto uno dei migranti sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe afferrato una delle due motoseghe che si trovavano nel cassone del camioncino, mentre un altro avrebbe preso una scala.

Il giardiniere a sua volta avrebbe preso e brandito l’altra motosega: sono quindi volati alcuni colpi, fortunatamente non letali.

Ad avere la peggio nella rissa è stato il giardiniere, rimasto ferito non in modo grave: è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso.

Il video virale sui social

La scena è stata ripresa con i telefonini da diversi testimoni che hanno assistito alla violenta rissa in strada.

I video della rissa a colpi di motosega e scala sono finiti sui social e sono diventati virali in poco tempo.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Rosolini e della Compagnia di Noto, coordinati dalla procura di Siracusa.

I militari stanno svolgendo accertamenti per ricostruire quanto accaduto e per identificare i protagonisti della rissa.

Al vaglio degli inquirenti ci sono sia i video registrati dai testimoni, già acquisiti, che quelli delle telecamere di videosorveglianza della zona.