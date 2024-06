Lite e spari tra giostrai a Villafranca di Verona: un morto e due persone ferite

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un morto e due feriti: è questo il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta ieri, mercoledì 19 giugno, a Villafranca di Verona. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni giostrai sarebbero arrivati alle mani dopo una discussione molto accesa, fino a quando qualcuno ha tirato fuori una pistola e ha sparato diversi colpi. Sul caso indagano i carabinieri.

Spari dopo la lite: un morto a Villafranca di Verona

La vittima è un uomo, del quale non sono ancora state diffuse le generalità.

Per quanto riguarda le due persone ferite, uno di loro sarebbe ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni mentre l’altro sarebbe stato già dimesso.

Fonte foto: tuttocitta.it

La lite finita in tragedia è avvenuta a Villafranca, in provincia di Verona

Secondo quanto riporta l’Ansa, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi e sarebbe degenerata fino a quando una delle persone coinvolte ha iniziato a sparare con una pistola.

La prima ricostruzione dei fatti e l’annullamento della fiera

Nella lite sarebbe coinvolta una famiglia di giostrai che partecipa all’Antica Fiera dei Santi Pietro e Paolo, in programma dal 28 al 30 giugno a Villafranca.

Il sindaco del comune veronese, Roberto Dall’Oca, ha manifestato all’Ansa l’intenzione di annullare la Fiera in seguito all’episodio.

Nelle prossime ore dovrà essere ricostruita nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto ieri sera.

Le indagini sono affidate al Reparto Operativo dei Carabinieri di Verona, che al momento mantengono uno stretto riserbo, su indicazioni della Procura scaligera.

Poche ore prima una discussione animata

A quanto pare il violento alterco, durante il quale è spuntata l’arma che ha sparato, era stato preceduto, alle 19, da un’altra lite, sempre tra gli addetti del luna park.

La prima rissa, secondo quanto riporta la versione online del quotidiano veronese L’Arena, era scoppiata nel piazzale che fiancheggia il castello cittadino, dove sono state installate le attrazioni.

Sempre a Villafranca, poco più di due settimane fa si era verificato un tragico incidente stradale in cui aveva perso la vita un motociclista.