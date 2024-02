Lite domestica tra marito e moglie degenera a Nembro: lei gli dà fuoco e viene arrestata dai carabinieri

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 35 anni di Alzano e residente a Nembro, comune in provincia di Bergamo, è rimasto gravemente ustionato. A dargli fuoco è stata la moglie di 38 anni e di origini brasiliane.

Nembro, moglie in condizioni alterate dà fuoco al marito

La vicenda si è consumata intorno alle 22:30 di venerdì 2 febbraio 2024. L’aggressione è avvenuta, in via Garibaldi 30, a Nembro, nella casa in cui vivono il marito, vittima del gesto folle, e la moglie.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia, che ha una figlia di 2 anni, ha avuto una lite. La situazione è poi degenerata prendendo una piega drammatica.

La donna, pare in condizioni psicofisiche alterate da droga e alcol, al culmine del litigio avrebbe gettato dell’alcool addosso al marito per poi dargli fuoco.

Il 35enne ha spento da solo le fiamme divampate sulla sua pelle, riportando ustioni di secondo grado sul 30% del corpo.

La fuga e l’arresto

La 38enne si è poi data alla fuga, ma poco dopo è stata rintracciata dai carabinieri che l’hanno individuata non lontana da casa procedendo all’arresto.

La donna ora si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Il marito è ricoverato in prognosi riservata al Papa Giovanni per il rischio di infezioni.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’appartamento.

La testimonianza dei vicini

La bimba è stata affidata ai nonni. I vicini hanno riferito avevano spesso sentito la coppia litigare tanto che in alcune occasioni avevano allertato i carabinieri.

Lo scorso ottobre la comunità di Nembro è stata scossa da un altro grave fatto di cronaca nera. Un 35enne ha ucciso a coltellate il padre e ferito gravemente la madre.