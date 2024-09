Listeria, tracce del batterio nella cucina dell'ospedale di Brindisi: la conferma dell'Asl

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Preoccupante scoperta all’ospedale Perrino di Brindisi: nella cucina della struttura sono state individuate tracce del batterio Listeria monocytogenes. L’Asl di Brindisi ha prontamente confermato la notizia, rassicurando però la popolazione. Sono infatti già state adottate diverse misure al fine di contenere la situazione.

Batterio Listeria, la scoperta presso l’ospedale Perrino

La scoperta del batterio Listeria presso la cucina dell’ospedale Perrino di Brindisi ha richiesto l’immediato intervento dell’Asl di competenza.

Dall’azienda, comunque, è arrivata la precisazione che già da fine agosto i pasti non vengono più preparati internamente all’ospedale. La struttura, dal 28 agosto scorso, si affida infatti al Centro di cottura dell’impresa alla quale è stato affidato il servizio mensa. Azienda che sta attualmente realizzando la preparazione dei cibi a Mesagne.

Il batterio al microscopio ottico X1000

Secondo quanto riportato dall’Asl, il batterio è stato rilevato dal servizio di Igiene alimenti e nutrizione, con l’ausilio del servizio di Igiene degli alimenti di origine animale. La conduzione degli esami, invece, è avvenuta a cura di Arpa Puglia.

Per isolare il batterio, il campionamento è stato effettuato mediante l’uso di tamponi ambientali.

I risultati degli esami

Il campionamento ha interessato superfici e piani di lavoro, ma anche griglie e attrezzature varie situate all’interno della cucina del Perrino.

È stata l’Arpa Puglia a rilevare, in alcune spugne sterili, la presenza del batterio Listeria. E, da allora, la cucina dell’ospedale non è stata più utilizzata per procedere con le opere di sanificazione.

La riapertura dei locali cucina ospedalieri non avverrà fino a che gli esami non dimostreranno che gli ambienti sanificati sono nuovamente sicuri.

Listeria monocytogenes, che cos’è?

Sentiamo spesso parlare del batterio Listeria quando si tratta di contaminazioni e ritiri di prodotti alimentari.

Il suo nome completo è Listeria monocytogenes e si tratta di un patogeno in grado di causare la listeriosi, una malattia infettiva potenzialmente grave, soprattutto per le categorie più vulnerabili: anziani, donne in gravidanza, neonati, ma anche persone con sistema immunitario compromesso.

Questo batterio è ubiquitario, il che significa che può trovarsi praticamente ovunque nell’ambiente. Per questo, la sua eradicazione è spesso complessa e richiede interventi mirati.