Lisa Marie Presley ricoverata d'urgenza a Los Angeles: la figlia di Elvis ha avuto un arresto cardiaco

Paura e apprensione per la salute di Lisa Marie Presley, figlia di Elvis, ricoverata d’urgenza nelle scorse ore a Los Angeles. La cantautrice 54enne, secondo quanto riferito dal tabloid americano TMZ, è stata trasferita d’urgenza in un ospedale della California dopo aver accusato un arresto cardiaco per il quale sarebbe stata necessaria la rianimazione da parte degli operatori sanitari.

Lisa Marie Presley ricoverata d’urgenza

La notizia del malore della 54enne, come detto, è stata battuta dal sito americano TMZ che ha citato fonti anonime vicine alla Presley. Secondo quanto riferito, l’unica figlia del compianto Elvis sarebbe stata colpita da infarto nella sua abitazione di Calabasas, cittadina della contea di Los Angeles, giovedì mattina.

Il cuore della cantante avrebbe smesso di battere per alcuni istanti e soltanto grazie al celere intervento degli operatori sanitari è stata rianimata e trasportata d’urgenza in ospedale. Ricoverata in una struttura di LA, Presley sarà ora sottoposta a tutti gli esami di routine per cercare di capire di più sulle sue condizioni di salute.

Dai Golden Globes all’ospedale

L’ultima uscita pubblica di Lisa Marie Presley risale a pochi giorni fa. La 54enne, infatti, ha partecipato ai Golden Globes insieme alla madre Priscilla.

Proprio ai Globes aveva assistito alla vittoria di Austin Butler per la sua interpretazione di Elvis nell’omonimo film. Durante il discorso di accettazione del premio, l’attore ha reso omaggio sia a Priscilla, 77 anni, sia a Lisa Marie.

Chi è Lisa Marie Presley

Figlia unica di Elvis e di Priscilla Ann Wagner, Lisa Marie Presley è una cantante e cantautrice molto nota negli States. 54enne, madre di quattro figli tra cui l’attrice e modella Riley Keough, che ha attirato l’attenzione per le sue capacità di recitazione nella serie “The Girlfriend Experience”, Lisa Marie ha posseduto e gestito la Elvis Presley Enterprises fino al 2005, quando ha ceduto l’attività tenendo soltanto il 15% delle azioni.

Dal 1993 è proprietaria esclusiva della tenuta di Graceland, per anni dimora del padre Elvis, comprensiva di tutti i cimeli, gli arredi, le vetture e i beni in essa contenuti. Di quegli anni è anche il matrimonio discusso con Michael Jackson, legame che durò poco più di due anni. Tra i mariti della Presley anche Danny Keough, Nicolas Cage e Michael Lockwood.

Nel luglio 2020 la tragedia della morte del quarto figlio Benjamin, suicida a 27 anni