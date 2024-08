Lionel Messi contro Futuro Vegetal, il campione chiede 50mila euro per la villa di Ibiza imbrattata

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Lionel Messi ha sporto denuncia contro gli ambientalisti di Futuro Vegetal. Una delegazione di attivisti aveva imbrattato alcuni muri della sua villa a Ibiza. Il campione oggi chiede 50.000 euro a titolo di risarcimento danni.

Vandalizzata la villa di Messi a Ibiza

Come riporta l’agenzia Agi, il portavoce del gruppo, Bilbo Bassaterra ha ritenuto che la cifra richiesta “è ovviamente molto alta” e che “è stata fatta una stima iniziale dei costi” in vista del procedimento legale.

Futuro Vegetal minimizza la stima dei danni: “Si tratta di vernice a base d’acqua, quindi a priori può essere lavata via con un’idropulitrice, al massimo si dovrà strofinare un po’. Ma anche nel peggiore dei casi, anche se la facciata dovesse essere ridipinta, non costerebbe 50.000 euro”, ha aggiunto Bassaterra.

L’accusa di aver compiuto lavori senza permessi

Ma non è tutto: la villa di Lionel Messi a Ibiza in Spagna è al centro delle polemiche anche per una serie di lavori che sarebbero stati eseguiti senza regolari permessi.

Il portavoce di Futuro Vegetal ha criticato la richiesta di 50.000 euro per una villa che, ha insistito, “è stata costruita senza autorizzazione”.

Messi ha acquistato la villa nel 2022 per 11 milioni di euro. Dopo pochi mesi i tecnici del comune di San Josep, dove sorge l’immobile, hanno denunciato gravi irregolarità nei lavori di ristrutturazione.

La protesta ambientalista era stata messa in atto davanti alla villa di Messi lo scorso 6 agosto per denunciare la “responsabilità dei ricchi” nella crisi climatica.

Al termine dell’imbrattamento, due attivisti avevano poi posato con uno striscione in mano. Il messaggio: “Aiutare il pianeta, colpire i ricchi, abolire la polizia”.

La protesta presso un hotel

Successivamente era stata messa in atto un’altra contestazione presso l’hotel Leonardo Royal, situato a Santa Eulària, accusato di “finanziare il genocidio” a Gaza.

Il portavoce e altri due membri di Futuro Vegetal sono stati arrestati dalla guardia civil e rilasciati dopo 24 ore con l’accusa di danneggiamento criminale.