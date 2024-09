Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello, frase omofoba su TikTok prima di entrare in casa: cos'ha detto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È già finita, prima ancora di essere iniziata, l’avventura del personaggio televisivo Lino Giuliano nella casa più famosa d’Italia, quella del Grande Fratello: il 29enne napoletano è difatti stato squalificato in seguito a un insulto omofobo condiviso sui social.

Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello

Niente Grande Fratello 2024 per Lino Giuliano: come riportato da davidemaggio.it, il personaggio televisivo è stato squalificato prima ancora dell’inizio della nuova edizione, che prenderà il via nella serata di oggi, lunedì 16 settembre.

Il 29enne barbiere napoletano, che ha raggiunto un certo successo televisivo dopo la sua partecipazione a Temptation Island, programma al quale si è presentato insieme alla sua ragazza di allora, Alessia Pascarella, era difatti in procinto di entrare nella casa per la nuova edizione del reality.

Fonte foto: IPA Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, reality show dal quale è stato squalificato un concorrente, Lino Giuliano

Giuliano è stato però squalificato pochi giorni dopo che un suo commento offensivo e omofobo, in risposta alle affermazioni di un tiktoker, è diventato virale, sollevando un polverone mediatico tra le persone interessate alla vicenda.

Il commento omofobo sui social

Dopo aver avuto conferma della partecipazione al Grande Fratello, Lino Giuliano aveva difatti condiviso la notizia con un post pubblicato sui suoi canali social. Proprio sotto uno di questi, il tiktoker napoletano Vincenzo Galasso, conosciuto come “Enzo Bambolina”, ha lasciato il commento che ha provocato la reazione di Giuliano.

“Racconta anche che sei stato con me” ha scritto il tiktoker, alludendo a una presunta relazione omosessuale tra i due. Una frase alla quale Giuliano ha inizialmente risposto (in napoletano) usando body shaming: “Ti piacerebbe essere stato con me, peccato che sembri l’omino della Michelin, se fai un trapianto di capelli sei più credibile”.

Non pago di ciò, Giuliano ha messo il carico postando un nuovo commento in risposta a Enzo Bambolina: “Ricch*** di me***, pettegolo, domani vado a denunciarti, ma stai perdendo forse la testa, mezzo scemo?”. Decisamente troppo per passare inosservato.

Le scuse di Lino Giuliano

Dopo poco, Lino Giuliano ha pubblicato le sue scuse: “Vorrei chiarire riguardo alle voci che stanno circolando sul fatto che io sia omofobo. Ho molti amici gay e li considero persone squisite, ma ancor prima di essere gay, per me è fondamentale essere delle belle persone. […] Sono stato provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità”.

In seguito alla vicenda, però, Enzo Bambolina è stato raggiunto da Fanpage e ha confermato di conoscere da tanti anni Giuliano: “Ha sempre amato il mondo dello spettacolo e voleva diventare un cantante. Io sono un organizzatore di eventi per cui aveva voluto conoscermi. Ma il messaggio pubblicato sotto il post del GF era chiaramente scherzoso”.

“Se dovesse essere escluso per questo motivo mi dispiacerebbe tantissimo. Per lo stesso motivo, nonostante le insistenze di chi mi conosce, ho deciso di non denunciarlo. Non ho intenzione di rovinarlo” ha aggiunto Enzo Bambolina che, a questo punto, potrebbe essere molto dispiaciuto.