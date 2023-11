Linea M1 della metropolitana di Milano chiusa tra Cairoli e Pasteur: danni in galleria durante lavori notturni

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Disagi in metropolitana a Milano. Mattinata complicata, quella di martedì 28 novembre, per i passeggeri della linea rossa M1, interrotta tra le stazioni di Cairoli e Pasteur e i treni sono sostituiti da bus per un danno causato in galleria, vicino alla stazione di Palestro, durante dei lavori notturni.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dall’Ansa, nelle fasi di manovra dei mezzi operativi durante i lavori svolti nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 novembre, sarebbe stato stato urtato uno dei numerosi pilastri di separazione tra i binari, che è stato di conseguenza danneggiato.

Prima di riaprire il tratto, il pilastro stesso deve essere messo in sicurezza.

Linea M1 interrotta, bus sostitutivi

La linea M1 è interrotta tra le fermate Cairoli e Pasteur e i treni sono sostituiti da bus, che fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni NM1, come spiegato dall’Azienda trasporti milanesi (Atm), che si è scusata con i passeggeri per il disagio.

“Tutte le squadre di Atm sono fin da subito al lavoro per riaprire la linea nel più breve tempo possibile“, scrive l’azienda.

Gli aggiornamenti

Atm aggiorna i passeggeri sui social.

Dopo il primo messaggio relativo all’interruzione tra le fermate Cairoli e Pasteur, l’azienda ha continuato a pubblicare – per esempio su X – le ultime news sul servizio.

Ecco il post da seguire: